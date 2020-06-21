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    Сарри: «Надеюсь, Роналду снова станет фантастическим игроком»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался об игре Криштиану Роналду. Он подчеркнул, что португалец сейчас находится не в оптимальных физических кондициях.

    «Вчера я долго разговаривал с Роналду. Надеюсь, что уже завтра или максимум через неделю он снова станет тем фантастическим игроком, к которому мы привыкли. Сейчас он не в лучшей физической форме», – сказал Сарри.

    • В этом сезоне Серии А Роналду забил 21 гол в 22 матчах.
    • Завтра «Юве» сыграет с «Болоньей». Начало матча – в 22:45 мск.

    Роналду впервые в клубной карьере проиграл два финала подряд

    Источник: Football Italia

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    21.06.2020 21:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +360

      Proker 1 час назад

      Тот кто желает он и мешает ему быт фан игроком

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2227

      KPCCSPB 2 часа назад

      Эмм, он как бы не мальчик, чтобы форма его менялась. С такой игрой, которую Сари навязывает Юве, там скоро все просто уходить начнут, запал пропал у игроков окончательно...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2971

      playsh 2 часа назад

      Да он не перестал быть сильным игроком,просто он один из тех,кто не умеет играть без зрителей,они для него источник вдохновения и энергии.Без рёва трибун его организм не восстанавливает потраченную энергию,спортсмен быстро устаёт, не от кого "подпитаться".Сродни тому,как только появляется красивая девушка,у мужиков появляется второе дыхание.Это как-то называется у врачей-психиатров и далеко не редкость не только у спортсменов.

      1
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      Рейтинг: +930

      petr69 2 часа назад

      Своей моделью игры ты угробишь его, и не только его. 90% нынешнего состава эта модель просто не подходит

      4
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