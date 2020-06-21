Сарри: «Надеюсь, Роналду снова станет фантастическим игроком»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался об игре Криштиану Роналду. Он подчеркнул, что португалец сейчас находится не в оптимальных физических кондициях.

«Вчера я долго разговаривал с Роналду. Надеюсь, что уже завтра или максимум через неделю он снова станет тем фантастическим игроком, к которому мы привыкли. Сейчас он не в лучшей физической форме», – сказал Сарри.

В этом сезоне Серии А Роналду забил 21 гол в 22 матчах.

Завтра «Юве» сыграет с «Болоньей». Начало матча – в 22:45 мск.

Роналду впервые в клубной карьере проиграл два финала подряд