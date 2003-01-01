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    Месси на этой неделе вышел на чистое первое место в сезоне по «гол+пас» в топ-пяти лигах Европы. Роналду нет в пятерке

    Результативное действие в матче 29-го тура Примеры против «Леганеса» позволило форварду «Барселоны» Лионелю Месси выйти на первое место в сезоне топ-пяти европейских чемпионатов по системе «гол+пас». У аргентинца 35 баллов.

    Второе место делят Чиро Иммобиле («Лацио») и Роберт Левандовски («Бавария»). Криштиану Роналду в пятерке отсутствует.

    • Месси лидирует в списке бомбардиров Примеры.
    • «Барселона» идет в таблице первой.
    • Месси всю карьеру проводит в Каталонии.

    Графика: сообщество «Champions Cup | ФУТБОЛ» в VK.

    Источник: Бомбардир.ру

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