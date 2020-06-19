Месси на этой неделе вышел на чистое первое место в сезоне по «гол+пас» в топ-пяти лигах Европы. Роналду нет в пятерке

Результативное действие в матче 29-го тура Примеры против «Леганеса» позволило форварду «Барселоны» Лионелю Месси выйти на первое место в сезоне топ-пяти европейских чемпионатов по системе «гол+пас». У аргентинца 35 баллов.

Второе место делят Чиро Иммобиле («Лацио») и Роберт Левандовски («Бавария»). Криштиану Роналду в пятерке отсутствует.

Месси лидирует в списке бомбардиров Примеры.

«Барселона» идет в таблице первой.

Месси всю карьеру проводит в Каталонии.

Графика: сообщество «Champions Cup | ФУТБОЛ» в VK.