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    «Выбирает страны, где сильный футбол». Ургант пошутил о желании Орейро получить гражданство РФ

    Телеведущий Иван Ургант высказался о желании актрисы и певицы Натальи Орейро получить гражданство России.

    «Наталья Орейро — Наташа, мы ее знаем прекрасно. Она подала документы на получение российского паспорта. Назовeм эту ситуацию «Камбио долор пор Сыктывкар». Имя менять не надо. Наталья — русское имя. Фамилия? Орейрова — очень хорошая смена фамилии. Это смена не только фамилии, но и вообще жизненного вектора. Наталья ведь родилась в Уругвае, жила в Аргентине, а теперь собирается в Россию. Вы обратили внимание, что она выбирает только те страны, где очень сильный футбол?

    Впервые Наталья заговорила о российском гражданстве в программе «Вечерний Ургант». Она, как сейчас помню, сказала: «Путину следовало бы дать мне гражданство». Сказала это в шутку, а не как просьбу. И вот и все — она получает российское гражданство. Получается неудобно: мы переманили в Россию талантливую красивую женщину. Конечно, нужно компенсировать Аргентине потерю и тоже отдать какую-нибудь красивую талантливую женщину. Например, Ксению Собчак. Как бы забрать «Дикого ангела», а отдать уже просто ангела», — сказал Ургант в программе «Вечерний Ургант».

    • Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства/

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2916

      alarm 20 минут назад

      песенку на русском на 9 мая неплохо исполнила (есть на ютубе).

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