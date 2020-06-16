Тедеско: «Спартак» рискнул с выкупом Соболева, но это должно оправдаться»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему московский клуб решил выкупить у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева.

– «Спартак» подписал полноценный контракт с Соболевым. Как он вас так быстро убедил?

– Когда покупаешь игроков, всегда рискуешь. Мы рискнули, но это должно оправдаться. Да, есть Понсе. Но Соболев – форвард другого формата. Даже несмотря на то, что Александр не всегда забивает, он может готовить голы – как делал это против «Динамо» и «Оренбурга».

Соболев здорово действует в подыгрыше, хорошо прессингует, понимает нашу систему. Раньше сваливался на фланги, а сейчас больше работает в центре. Русский, молодой, 23 года, знает чемпионат.