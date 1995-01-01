Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Тедеско: «Спартак» рискнул с выкупом Соболева, но это должно оправдаться»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему московский клуб решил выкупить у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева.

    – «Спартак» подписал полноценный контракт с Соболевым. Как он вас так быстро убедил?

    – Когда покупаешь игроков, всегда рискуешь. Мы рискнули, но это должно оправдаться. Да, есть Понсе. Но Соболев – форвард другого формата. Даже несмотря на то, что Александр не всегда забивает, он может готовить голы – как делал это против «Динамо» и «Оренбурга».

    Соболев здорово действует в подыгрыше, хорошо прессингует, понимает нашу систему. Раньше сваливался на фланги, а сейчас больше работает в центре. Русский, молодой, 23 года, знает чемпионат.

    • «Спартак» в мае выкупил Соболева у «Крыльев Советов».
    • Ближайший соперник москвичей – «Арсенал».
    • «Спартак» в таблице идет восьмым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:00
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      аndrew9 10 минут назад

      Заработoк на ставках -> portal-bets.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      sashunya_borisov 22 минуты назад

      Развратные девки на любой вкус ждут тебя. Регистрируйся пока это бесплатно. Все анонимно и безопасно, все девки реальные и хотят cекcа! Вот сайт ------ http://myseks.2sms.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2223

      "supermax" 36 минут назад

      гыгышники спят что ли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2670

      playsh 41 минуту назад

      До момента истины осталось 8 матчей,там всё и определится,ошибка это или нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      NewLife 1 час назад

      Кто не рискует, тот не пьет шампанское - из КУБКА))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11379

      vladimir-7 1 час назад

      Время покажет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      vsespartak01 2 часа назад

      соболев не понсе!должен играть лучше,судя по его забитым мячам в крыльях!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77118
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru