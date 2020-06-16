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  • Тедеско: «Спартак» рискнул с выкупом Соболева, но это должно оправдаться»

Тедеско: «Спартак» рискнул с выкупом Соболева, но это должно оправдаться»

16 июня 2020, 08:00
9

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему московский клуб решил выкупить у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева.

– «Спартак» подписал полноценный контракт с Соболевым. Как он вас так быстро убедил?

– Когда покупаешь игроков, всегда рискуешь. Мы рискнули, но это должно оправдаться. Да, есть Понсе. Но Соболев – форвард другого формата. Даже несмотря на то, что Александр не всегда забивает, он может готовить голы – как делал это против «Динамо» и «Оренбурга».

Соболев здорово действует в подыгрыше, хорошо прессингует, понимает нашу систему. Раньше сваливался на фланги, а сейчас больше работает в центре. Русский, молодой, 23 года, знает чемпионат.

  • «Спартак» в мае выкупил Соболева у «Крыльев Советов».
  • Ближайший соперник москвичей – «Арсенал».
  • «Спартак» в таблице идет восьмым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (9)
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vsespartak01
1592285175
соболев не понсе!должен играть лучше,судя по его забитым мячам в крыльях!
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vladimir-7
1592287987
Время покажет.
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NewLife
1592288626
Кто не рискует, тот не пьет шампанское - из КУБКА))
Ответить
Plyash
1592291635
До момента истины осталось 8 матчей,там всё и определится,ошибка это или нет.
Ответить
"supermax"
1592291934
гыгышники спят что ли
Ответить
_Marqella_
1592294295
Обычный российский нападающий...не потянет в Спартаке...
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zigbert
1592320866
Задатки у парня хорошие.При условии работы над повышением своего мастерства.
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portero
1592333293
лишь бы звезду не поймал и пахал побольше...
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