Роналду опережает Месси по голам со штрафных и количеству хет-триков

Подсчитаны некоторые статистические показатели Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Португалец опережает аргентинца по голам со штрафных (52 против 54) и по количеству хет-триков (54 против 56).

Также Роналду забил больше голов за всю карьеру (725 против 698) и опережает Месси по мячам в Лиге чемпионов и за сборную.