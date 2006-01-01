Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Роналду опережает Месси по голам со штрафных и количеству хет-триков

    Подсчитаны некоторые статистические показатели Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Португалец опережает аргентинца по голам со штрафных (52 против 54) и по количеству хет-триков (54 против 56).

    Также Роналду забил больше голов за всю карьеру (725 против 698) и опережает Месси по мячам в Лиге чемпионов и за сборную.

    • Месси выиграл шесть «Золотых мячей», Роналду – пять.
    • Аргентинец лидирует в списке бомбардиров сезона Примеры.
    • «Ювентус» и «Барселона» лидируют в своих чемпионатах.

    Источник: сообщество «Футбол — навсегда!» в VK

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +906

      petr69 1 час назад

      Не сдается, но потихоньку сдает. Время

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77043
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru