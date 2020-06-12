Tuttomercatoweb: Симоне Индзаги тайно продлил контракт с «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подписал новый контракт с клубом, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2023 года. Переговоры проходили тайно и о продлении договора пока объявлено не будет.

Зарплата 44-летнего специалиста составит 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.