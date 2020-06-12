Tuttomercatoweb: Симоне Индзаги тайно продлил контракт с «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подписал новый контракт с клубом, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2023 года. Переговоры проходили тайно и о продлении договора пока объявлено не будет.
Зарплата 44-летнего специалиста составит 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
- Индзаги возглавляет «Лацио» с апреля 2016 года. Выиграл с командой Кубок и два Суперкубка Италии.
- Римляне в текущем розыгрыше Серии А занимают второе место по итогам 26 туров.
Источник: Tuttomercatoweb
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