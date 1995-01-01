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    Tuttomercatoweb: Симоне Индзаги тайно продлил контракт с «Лацио»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подписал новый контракт с клубом, сообщает Tuttomercatoweb.

    По информации источника, стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2023 года. Переговоры проходили тайно и о продлении договора пока объявлено не будет.

    Зарплата 44-летнего специалиста составит 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

    • Индзаги возглавляет «Лацио» с апреля 2016 года. Выиграл с командой Кубок и два Суперкубка Италии.
    • Римляне в текущем розыгрыше Серии А занимают второе место по итогам 26 туров.

    Источник: Tuttomercatoweb

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