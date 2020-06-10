С возобновлением сезона РПЛ VAR будет не на всех матчах

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи предупредил, что после возобновления сезона РПЛ система видеопомощи арбитрам будет не на всех матчах. Это связано с календарем.

«Мы очень довольны тем, как работал VAR в РПЛ, поэтому после возобновления чемпионата мы продолжим использовать систему. Из-за сложного календаря, к сожалению, мы не сможем задействовать еe на всех матчах тура – расписание довольно плотное, порой будет по пять-шесть игр в день, а максимальная вместимость VAR-центра – четыре игры в день.

Таким образом, с VAR пройдут 95-98% всех матчей. Мы обсуждали ситуацию с клубами и РПЛ, но из-за необходимости сыграть большое количество матчей сделать календарь с четырьмя матчами в день не получается.

Пока ещe не решено, по какому принципу будут выбираться матчи, которые пройдут без использования VAR. Но, повторюсь, это всего 2-5% от общего количества игр, то есть примерно шесть-семь матчей за все восемь туров», – сказал венгр.