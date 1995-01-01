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    Дюков: «Ситуация в клубах стала тяжелой, поэтому мы предложили правительству изменить налоговое законодательство»

    РФС попросил правительство оказать помощь клубам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации во время экономического кризиса, рассказал президент организации Александр Дюков.

    «РФС вышел на Правительство РФ с рядом предложений, которые могли бы помочь преодолеть кризис. Кризис — громкое слово, но финансовая ситуация в клубах стала значительно более тяжелой. В прошлый раз мы уже рассказывали про инициативы — это и сохранение бюджетного финансирования, и отсрочка по уплате налогов.

    Мы предложили ряд изменений в налоговое законодательство и для спонсоров, и для клубов. Там целый набор предложений, которые были направлены в соответствующие органы власти. Решения еще не приняты», – сообщил Дюков.

    • Сезон в РПЛ возобновится 19 июня. В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • Следующий сезон в России должен стартовать 1 августа.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7813

      BRO_football 25 минут назад

      Весело живём. У нас народ в России тоже не хорошей экономической ситуации оказался. Однако для них изменять налоговое законодательство никто не собирается. А для клубов и спонсоров - пожалуйста. Стоит только попросить.

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      Рейтинг: +358

      valkam72 1 час назад

      Дюков: «Ситуация в клубах стала тяжелой, поэтому мы предложили правительству изменить налоговое законодательство и обьявить вонючий синит чемпионом на ближайшие 5 лет.

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