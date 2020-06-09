Дюков: «Ситуация в клубах стала тяжелой, поэтому мы предложили правительству изменить налоговое законодательство»

РФС попросил правительство оказать помощь клубам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации во время экономического кризиса, рассказал президент организации Александр Дюков.

«РФС вышел на Правительство РФ с рядом предложений, которые могли бы помочь преодолеть кризис. Кризис — громкое слово, но финансовая ситуация в клубах стала значительно более тяжелой. В прошлый раз мы уже рассказывали про инициативы — это и сохранение бюджетного финансирования, и отсрочка по уплате налогов.

Мы предложили ряд изменений в налоговое законодательство и для спонсоров, и для клубов. Там целый набор предложений, которые были направлены в соответствующие органы власти. Решения еще не приняты», – сообщил Дюков.