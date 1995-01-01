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    Павлюченко: «Соглашусь с Федуном. Это неправильно – у «Зенита» будет преимущество»

    Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о решении РФС матч с «Зенитом» в полуфинале Кубка России в Петербурге.

    «РФС берет за основу решения матч «Химки» – «Торпедо». Но при всeм уважении к этим клубам «Спартак» и «Зенит» – матч чуть другого уровня. Такие игры не должны проходить ни в Москве, ни в Питере. Пускай в Сочи играют или где-нибудь еще (смеется). Если бы изначально жеребьевка прошла так, что матч должен состояться в Санкт-Петербурге, тогда ладно.

    Наверное, соглашусь с Федуном. Это неправильно – у «Зенита» преимущество, они играют дома при своих болельщиках. Но уже ничего не поменяешь. «Спартаку» хочется пожелать хорошего настроя. Пускай команда соберется, докажет Федуну и руководству, чтобы лишние разговоры ушли», — сказал Павлюченко.

    Федун: «Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова назначить на матч со «Спартаком»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3355

      Борат 28 минут назад

      Какое же спартак г@вн0 !
      Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3257

      Hektor 84 1 час назад

      Та не ныть надо! А порвать бомжей у них же дома! Вот тогда из бомжерылых говно польется!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3959

      порт > Hektor 84 1 час назад

      Ну а на данный момент говно льётся из тарасовской свинофермы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +267

      vla4839 1 час назад

      Павлюченко был хорошим футболистом,а вот высказывания - не его "конёк",тем более в области философии на тему справедливости.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3061

      морозз 1 час назад

      Опять герой Дзюба будет размазывать сопли и стучать ногой в ПОЛИЦИЮ в связи со скандированием всего стадиона семи букв в свой адрес!

      0
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      Рейтинг: +2712

      alarm 1 час назад

      позор хрякам!

      2
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