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  • Павлюченко: «Соглашусь с Федуном. Это неправильно – у «Зенита» будет преимущество»

Павлюченко: «Соглашусь с Федуном. Это неправильно – у «Зенита» будет преимущество»

9 июня 2020, 16:56
6

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о решении РФС матч с «Зенитом» в полуфинале Кубка России в Петербурге.

«РФС берет за основу решения матч «Химки» – «Торпедо». Но при всeм уважении к этим клубам «Спартак» и «Зенит» – матч чуть другого уровня. Такие игры не должны проходить ни в Москве, ни в Питере. Пускай в Сочи играют или где-нибудь еще (смеется). Если бы изначально жеребьевка прошла так, что матч должен состояться в Санкт-Петербурге, тогда ладно.

Наверное, соглашусь с Федуном. Это неправильно – у «Зенита» преимущество, они играют дома при своих болельщиках. Но уже ничего не поменяешь. «Спартаку» хочется пожелать хорошего настроя. Пускай команда соберется, докажет Федуну и руководству, чтобы лишние разговоры ушли», — сказал Павлюченко.

Федун: «Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова назначить на матч со «Спартаком»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Зенит Спартак Павлюченко Роман Федун Леонид
Комментарии (6)
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морозз
1591711993
Опять герой Дзюба будет размазывать сопли и стучать ногой в ПОЛИЦИЮ в связи со скандированием всего стадиона семи букв в свой адрес!
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vla4839
1591712154
Павлюченко был хорошим футболистом,а вот высказывания - не его "конёк",тем более в области философии на тему справедливости.
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Hektor 84
1591712163
Та не ныть надо! А порвать бомжей у них же дома! Вот тогда из бомжерылых говно польется!
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valkam72
1591717785
Голубизна педикулезная. Позор вам. Все спорные решения в пользу кабинетных крыс. Засуньте фаеры в анусы и взорвите их. И мир станет чище.
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alll-1
1591723336
Все всё видят ,вот только не мытым хоть кол на голове чеши
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