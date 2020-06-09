Павлюченко: «Соглашусь с Федуном. Это неправильно – у «Зенита» будет преимущество»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о решении РФС матч с «Зенитом» в полуфинале Кубка России в Петербурге.

«РФС берет за основу решения матч «Химки» – «Торпедо». Но при всeм уважении к этим клубам «Спартак» и «Зенит» – матч чуть другого уровня. Такие игры не должны проходить ни в Москве, ни в Питере. Пускай в Сочи играют или где-нибудь еще (смеется). Если бы изначально жеребьевка прошла так, что матч должен состояться в Санкт-Петербурге, тогда ладно.

Наверное, соглашусь с Федуном. Это неправильно – у «Зенита» преимущество, они играют дома при своих болельщиках. Но уже ничего не поменяешь. «Спартаку» хочется пожелать хорошего настроя. Пускай команда соберется, докажет Федуну и руководству, чтобы лишние разговоры ушли», — сказал Павлюченко.

Федун: «Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова назначить на матч со «Спартаком»