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    Генич – Селюку: «Пересматриваю игру ваших говно-футболистов»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич вступил в конфликт с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

    Изначально агент оценил выпуск программы «Коммент. Шоу»: «Смешно, молодцы».

    А затем отметил Генича и пошутил: «Потому что в туалет перед этим сходил Генич. И по привычке унес все домой».

    «Нет, Дмитрий. Ответ тут только один. Я домой ничего не несу, всякое говно сразу в бан. А вы, при ручке и бумаге, сразу подписываете.

    Затем Генич оценил профессиональные качества Селюка: «Пересматриваю игру ваших говно-футболистов, и понимаю, почему с вами никто работать не хочет. А если и хочет, то за дешево».

    • Селюк профилируется на футболистах из Африки.
    • Самый известный его клиент – Яя Туре.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3239

      Hektor 84 4 минуты назад

      Гения жгет)))

      0
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      Рейтинг: +1345

      altezzik 34 минуты назад

      Хватит пиарить Селюка.

      2
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      Рейтинг: +10339

      Garrincha58 52 минуты назад

      каждое гавно имеет свой запашок

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