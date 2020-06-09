Генич – Селюку: «Пересматриваю игру ваших говно-футболистов»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич вступил в конфликт с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

Изначально агент оценил выпуск программы «Коммент. Шоу»: «Смешно, молодцы».

А затем отметил Генича и пошутил: «Потому что в туалет перед этим сходил Генич. И по привычке унес все домой».

«Нет, Дмитрий. Ответ тут только один. Я домой ничего не несу, всякое говно сразу в бан. А вы, при ручке и бумаге, сразу подписываете.

Затем Генич оценил профессиональные качества Селюка: «Пересматриваю игру ваших говно-футболистов, и понимаю, почему с вами никто работать не хочет. А если и хочет, то за дешево».

Селюк профилируется на футболистах из Африки.

Самый известный его клиент – Яя Туре.