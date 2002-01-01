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    Бундеслига. «Шальке» сыграл вничью с «Унионом» и продлил безвыигрышную серию до 12 матчей

    «Шальке-04» не смог выиграть в 12-м матче подряд в Бундеслиге.

    В 30-м туре гельзенкирхенцы встречались на выезде с «Унионом». Берлинцы открыли счет на 11-й минуте благодаря голу Роберта Андриха. На 28-й минуте «Шальке» счет сравнял – мяч на счету Джонджо Кенни.

    В турнирной таблице «Шальке» разместился на 10-м месте, набрав 38 очков. «Унион» идет десятым с 32 очками.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

    Унион (Берлин) – Шальке-04 ( Гельзенкирхен) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Андрих, 11; 1:1 – Кенни, 28.

    «Унион»: Рафал Гикевич, Марвин Фридрих, Кевен Шлоттербек, Флориан Хюбнер, Кристофер Триммель ,Кристиан Гентнер (Маркус Ингвартсен, 78), Роберт Андрих, Мариус Бюлтер, Энтони Уджа (Йосуа Меес, 78), Юнус Малли (Гриша Премель, 69), Себастьян Андерссон.

    «Шальке – 04»: Александр Нюбель, Джонджо Кенни (Тимо Беккер, 89), Озан Кабак, Салиф Сане, Хуан Миранда, Рабби Матондо (Нассим Буджеллаб, 82), Даниэл Калиджиури, Алессандро Шепф, Бастиан Очипка, Михаэль Грегоритч, Бенито Раман (Ахмед Кутуджу,60).

    Предупреждения: Фридрих,5; Триммель, 28; Андрих, 30 – Миранда,3.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Официальный сайт Бундеслиги

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