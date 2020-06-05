Главные новости дня. «Тамбов» может поменяться городами с «Нижним Новгородом»; Йоветич – цель «Локомотива»

Bild: «Реал» предлагает за Хаверца 80 миллионов. «Байер» просит 100.

«Севилья» планирует подписать Ракитича свободным агентом.

Роналду стал первым долларовым футболистом-миллиардером.

Mozzart Sport: Николич хочет видеть в «Локомотиве» форварда «Монако» Йоветича.

Трансферное окно в РПЛ будет открыто с 26 июля по 16 сентября.

Часть билетов на матчи РПЛ отдадут врачам, лечившим больных коронавирусом.

«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков.

«Тамбов»: «Возможно, мы переедем в Нижний Новгород, а «Нижний Новгород» – в Тамбов».