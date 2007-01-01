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    Mozzart Sport: Николич хочет видеть в «Локомотиве» форварда «Монако» Йоветича

    Нападающий «Монако» Стеван Йоветич стал трансферной целью «Локомотива».

    По информации Mozzart Sport, на подписании 30-летнего черногорца настаивает новый главный тренер московской команды Марко Николич.

    Пока неизвестно, речь идeт об аренде или полноценном трансфере.

    • Йоветич выступает за «Монако» с августа 2017 года.
    • За три сезона форвард забил 14 голов и сделал четыре ассиста в 44 матчах.
    • Контракт игрока с монегасками истекает следующим летом.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

    Источник: Mozzart Sport

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1427

      Genz 15 минут назад

      Йоветич хуже Смолова и фарфана. В Монако он на третьих ролях и играет редко,когда основные травмированы. Локомотиву игра пойдет в минус. Скорее Николичу хорошо агенты в карман положат

      0
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      Рейтинг: +249

      PAREVG. 1 час назад

      Что и следовало ожидать, новый тренер, подтягивает "своих" игроков.
      Но, помнится грызун говорил что старше 27 покупать не будут, а по слухам, то Бадель за 30, теперь этот - туже 30...

      2
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      Рейтинг: +2815

      Черкизовский Кот > PAREVG. 43 минуты назад

      Ох уж это своячество. В лучшем случае будет, как при Петржеле в Зените, в худшем - как во времена португальской колонии в Динамо.

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