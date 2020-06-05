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  • Mozzart Sport: Николич хочет видеть в «Локомотиве» форварда «Монако» Йоветича

Mozzart Sport: Николич хочет видеть в «Локомотиве» форварда «Монако» Йоветича

5 июня 2020, 14:29
12

Нападающий «Монако» Стеван Йоветич стал трансферной целью «Локомотива».

По информации Mozzart Sport, на подписании 30-летнего черногорца настаивает новый главный тренер московской команды Марко Николич.

Пока неизвестно, речь идeт об аренде или полноценном трансфере.

  • Йоветич выступает за «Монако» с августа 2017 года.
  • За три сезона форвард забил 14 голов и сделал четыре ассиста в 44 матчах.
  • Контракт игрока с монегасками истекает следующим летом.
  • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

Источник: Mozzart Sport

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Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Монако Йоветич Стеван Николич Марко
Комментарии (12)
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PAREVG.
1591357359
Что и следовало ожидать, новый тренер, подтягивает "своих" игроков. Но, помнится грызун говорил что старше 27 покупать не будут, а по слухам, то Бадель за 30, теперь этот - туже 30...
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Cules2013
1591366073
Ну да, купить сбитого лётчика, ещё и хрустального, это прямо то, что нужно Локо для выхода на новый уровень успехов.
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absent32
1591366225
лучше уже Эдера оставить. он хоть уже как свой, и проверенный на древесность. а от этого и ждать не знаешь что. а точно его хочет видеть Николич? или это Лосюк с Кикнадзе отмывают бабло? 30 лет, на кой он нужен
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vladimir-7
1591368809
Монако Йоветича меньше 15-20 миллионов не продаст.
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Hektor 84
1591369513
Проблемный футболист, любит нарушать режим и очень не стабильный, ну и 30 лет уже.
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Armani nn
1591386543
Ой б...я, вот и омоложение и новый вектор развития в действии!!!
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Juic
1591386861
Головина пусть купят, вот хохма будет))))
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paracetamol
1591389469
Началось! Весь хлам скупят, а деньги распилят.
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DOCTOR PENALTY
1591398082
Судя по комментам, никто не хочет видеть в Локо Йоветича. И Николича тоже!
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