Mozzart Sport: Николич хочет видеть в «Локомотиве» форварда «Монако» Йоветича

Нападающий «Монако» Стеван Йоветич стал трансферной целью «Локомотива».
По информации Mozzart Sport, на подписании 30-летнего черногорца настаивает новый главный тренер московской команды Марко Николич.
Пока неизвестно, речь идeт об аренде или полноценном трансфере.
- Йоветич выступает за «Монако» с августа 2017 года.
- За три сезона форвард забил 14 голов и сделал четыре ассиста в 44 матчах.
- Контракт игрока с монегасками истекает следующим летом.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
Источник: Mozzart Sport
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