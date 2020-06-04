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    Роналду стал первым долларовым футболистом-миллиардером

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером.

    35-летний португалец заработал 1 миллиард долларов за всю карьеру.

    Ранее подобное достижение покорилось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мейвезеру.

    Роналду за свою 17-летнюю карьеру заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов.

    Остальные деньги заработаны благодаря спонсорским контрактам.

    • По итогам 2019-го Роналду заработал 105 миллионов евро.

    Источник: Forbes

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +162

      Маленький 1 час назад

      Заработал за карьеру миллиард и стал миллиардером разные понятия

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16929

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Юран! Срочно просись на разговор, в России ты такого инвестора не найдёшь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +162

      Маленький > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Думаешь, кто-нибудь будет инвестировать в Юрана?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16929

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      И всё?... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      Proker 2 часа назад

      Росчены тоже стали миллиардерами от коронавируса

      3
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