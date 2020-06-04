Роналду стал первым долларовым футболистом-миллиардером

Заработал за карьеру миллиард и стал миллиардером разные понятия
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером.
35-летний португалец заработал 1 миллиард долларов за всю карьеру.
Ранее подобное достижение покорилось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мейвезеру.
Роналду за свою 17-летнюю карьеру заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов.
Остальные деньги заработаны благодаря спонсорским контрактам.
- По итогам 2019-го Роналду заработал 105 миллионов евро.