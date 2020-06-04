Роналду стал первым долларовым футболистом-миллиардером

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером.

35-летний португалец заработал 1 миллиард долларов за всю карьеру.

Ранее подобное достижение покорилось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мейвезеру.

Роналду за свою 17-летнюю карьеру заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов.

Остальные деньги заработаны благодаря спонсорским контрактам.