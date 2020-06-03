RAC1: игроки «Барселоны» отказались от повторного сокращения зарплат

Футболисты «Барселоны» не намерены идти на повторное сокращение зарплат.

По информации RAC1, 23 мая президент каталонцев Жозеп Бартомеу обратился к игрокам с просьбой отказаться от части зарплат. В течение последних трех месяцев каждый из футболистов «Барсы» недополучил более 17% окладов, что сэкономило клубу свыше 40%. Новое сокращение предполагало экономию около 10%.

Сезон в Испании возобновится 11 июня. «Барселона» лидирует в турнире, набрав 58 очков.