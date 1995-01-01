Моратти: «Лаутаро хочет уйти из «Интера». Невозможно его удержать»

допустим, перейдет,вопросов нет. а дальше? не факт, что заиграет, далеко не факт. гризман пока тоже себя никак не проявил особо, конечно, времени было мало, но все же.
Экс-президент «Интера» Массимо Моратти оценил вероятность сохранения форварда Лаутаро Мартинеса в составе миланцев.
«Лаутаро хочет уйти из «Интера». Невозможно его удержать. Иначе бы он остался против своей воли и играл бы с другим настроем», – заявил Моратти.
По данным журналиста Николы Скиры, «Барселона» предложила за 22-летнего игрока 80 миллионов евро и защитника Хуниора Фирпо.
При этом «Барселона» уже договорилась с агентами аргентинца о зарплате в 12 миллионов евро в год плюс бонусы.
- В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.