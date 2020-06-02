Моратти: «Лаутаро хочет уйти из «Интера». Невозможно его удержать»

Экс-президент «Интера» Массимо Моратти оценил вероятность сохранения форварда Лаутаро Мартинеса в составе миланцев.

«Лаутаро хочет уйти из «Интера». Невозможно его удержать. Иначе бы он остался против своей воли и играл бы с другим настроем», – заявил Моратти.

По данным журналиста Николы Скиры, «Барселона» предложила за 22-летнего игрока 80 миллионов евро и защитника Хуниора Фирпо.

При этом «Барселона» уже договорилась с агентами аргентинца о зарплате в 12 миллионов евро в год плюс бонусы.