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    Моратти: «Лаутаро хочет уйти из «Интера». Невозможно его удержать»

    Экс-президент «Интера» Массимо Моратти оценил вероятность сохранения форварда Лаутаро Мартинеса в составе миланцев.

    «Лаутаро хочет уйти из «Интера». Невозможно его удержать. Иначе бы он остался против своей воли и играл бы с другим настроем», – заявил Моратти.

    По данным журналиста Николы Скиры, «Барселона» предложила за 22-летнего игрока 80 миллионов евро и защитника Хуниора Фирпо.

    При этом «Барселона» уже договорилась с агентами аргентинца о зарплате в 12 миллионов евро в год плюс бонусы.

    • В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1574

      Dizayner 39 минут назад

      допустим, перейдет,вопросов нет. а дальше? не факт, что заиграет, далеко не факт. гризман пока тоже себя никак не проявил особо, конечно, времени было мало, но все же.

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      Рейтинг: +10096

      Cules2013 > Dizayner 6 минут назад

      тут вопрос не к игрокам, а к ценникам. перешли бы Гризи и Лаутаро условно за 50, и никто бы особо не критиковал.

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