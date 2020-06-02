Клопп: «Ливерпуль» – не чемпион. Впереди будут разыграны 27 очков, и мы постараемся набрать их»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал заранее не называть клуб чемпионом.
«Приятно, конечно, думать и слышать об этом постоянно, но мы все еще не чемпионы и помним это.
Да, мы близки, но это еще не состоявшийся факт. Впереди будут разыграны 27 очков, и мы постараемся набрать их.
Мы не хотим прекращать побеждать после двух или нескольких игр. Я не умею видеть результаты по звездам. Нам нужно много работать», – заявил Клопп.
- За девять туров до конца АПЛ «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на 25 очков.
- У «Сити» матч в запасе.
Источник: BBC