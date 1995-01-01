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    Клопп: «Ливерпуль» – не чемпион. Впереди будут разыграны 27 очков, и мы постараемся набрать их»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал заранее не называть клуб чемпионом.

    «Приятно, конечно, думать и слышать об этом постоянно, но мы все еще не чемпионы и помним это.

    Да, мы близки, но это еще не состоявшийся факт. Впереди будут разыграны 27 очков, и мы постараемся набрать их.

    Мы не хотим прекращать побеждать после двух или нескольких игр. Я не умею видеть результаты по звездам. Нам нужно много работать», – заявил Клопп.

    • За девять туров до конца АПЛ «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на 25 очков.
    • У «Сити» матч в запасе.

    Источник: BBC

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