Клопп: «Ливерпуль» – не чемпион. Впереди будут разыграны 27 очков, и мы постараемся набрать их»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал заранее не называть клуб чемпионом.

«Приятно, конечно, думать и слышать об этом постоянно, но мы все еще не чемпионы и помним это.

Да, мы близки, но это еще не состоявшийся факт. Впереди будут разыграны 27 очков, и мы постараемся набрать их.

Мы не хотим прекращать побеждать после двух или нескольких игр. Я не умею видеть результаты по звездам. Нам нужно много работать», – заявил Клопп.