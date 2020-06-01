Ильзату Ахметову в Мюнхене сделают артроскопию плеча

ЦСКА опубликовал заявление о состоянии здоровья полузащитника Ильзата Ахметова, который улетел в Мюнхен на медобследование.

«Ильзату предстоит запланированная артроскопия на левом плечевом суставе. Она состоится во вторник. О сроках восстановления после оперативного лечения ЦСКА сообщит дополнительно», – говорится в публикации клуба.