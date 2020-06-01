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    Ильзату Ахметову в Мюнхене сделают артроскопию плеча

    ЦСКА опубликовал заявление о состоянии здоровья полузащитника Ильзата Ахметова, который улетел в Мюнхен на медобследование.

    «Ильзату предстоит запланированная артроскопия на левом плечевом суставе. Она состоится во вторник. О сроках восстановления после оперативного лечения ЦСКА сообщит дополнительно», – говорится в публикации клуба.

    • В текущем сезоне Ахметов провел 30 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.
    • ЦСКА в РПЛ идет на пятом месте.
    • Футбольный сезон в России возобновится 21 июня.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    01.06.2020 20:58
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