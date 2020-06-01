Семак: «Прекрасный Санкт-Петербург, прекрасный «Зенит» – есть все, чтобы получать удовольствие от жизни и работы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге. Он работает в городе с 2010 года (с перерывом на работу в «Уфе»).

— Вы перешли в «Зенит» летом 2010, в августе, почти ровно десять лет назад. Предполагали ли тогда, что будете связаны с клубом так надолго?

— Мне кажется, спортивная жизнь, а уж тем более тренерская — не предполагает построения долгосрочных планов. Все может случиться или поменяться очень быстро. Конечно, я очень рад, и рады мои друзья. Не раз говорил, что мне и моей семье очень нравится Петербург. С удовольствием все эти десять лет и жили, и работали, и трудились. Прекрасный город, прекрасная команда, замечательные болельщики, отличный стадион — есть все, чтобы получать удовольствие и от работы, и от жизни.