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  • Семак: «Прекрасный Санкт-Петербург, прекрасный «Зенит» – есть все, чтобы получать удовольствие от жизни и работы»

Семак: «Прекрасный Санкт-Петербург, прекрасный «Зенит» – есть все, чтобы получать удовольствие от жизни и работы»

1 июня 2020, 13:49
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге. Он работает в городе с 2010 года (с перерывом на работу в «Уфе»).

— Вы перешли в «Зенит» летом 2010, в августе, почти ровно десять лет назад. Предполагали ли тогда, что будете связаны с клубом так надолго?

— Мне кажется, спортивная жизнь, а уж тем более тренерская — не предполагает построения долгосрочных планов. Все может случиться или поменяться очень быстро. Конечно, я очень рад, и рады мои друзья. Не раз говорил, что мне и моей семье очень нравится Петербург. С удовольствием все эти десять лет и жили, и работали, и трудились. Прекрасный город, прекрасная команда, замечательные болельщики, отличный стадион — есть все, чтобы получать удовольствие и от работы, и от жизни.

  • Семак продлил контракт.
  • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
  • В дебютном сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат России.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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valkam72
1591012126
Зачем там ручной семак. Админресурс всё без него сделает. Стыд и срам голубым
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Skull_Boy
1591013356
Конечно удовольствие пока не настанет ЛЧ где по статистике Зенит обосрется не выйдя из самой легкой группы
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алдан2014
1591018431
Дзюба ещё не называл тренеришкой?Не хами великому!
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paracetamol
1591023613
С таким баблом конечно все прекрасно.
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mamba9090909
1591024750
Всё прекрасно! Зенит чемпион!!!
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