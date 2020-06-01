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    Семак: «Прекрасный Санкт-Петербург, прекрасный «Зенит» – есть все, чтобы получать удовольствие от жизни и работы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге. Он работает в городе с 2010 года (с перерывом на работу в «Уфе»).

    — Вы перешли в «Зенит» летом 2010, в августе, почти ровно десять лет назад. Предполагали ли тогда, что будете связаны с клубом так надолго?

    — Мне кажется, спортивная жизнь, а уж тем более тренерская — не предполагает построения долгосрочных планов. Все может случиться или поменяться очень быстро. Конечно, я очень рад, и рады мои друзья. Не раз говорил, что мне и моей семье очень нравится Петербург. С удовольствием все эти десять лет и жили, и работали, и трудились. Прекрасный город, прекрасная команда, замечательные болельщики, отличный стадион — есть все, чтобы получать удовольствие и от работы, и от жизни.

    • Семак продлил контракт.
    • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
    • В дебютном сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат России.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1682

      mamba9090909 24 минуты назад

      Всё прекрасно! Зенит чемпион!!!

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      Рейтинг: +5764

      paracetamol 43 минуты назад

      С таким баблом конечно все прекрасно.

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      Рейтинг: +2448

      алдан2014 2 часа назад

      Дзюба ещё не называл тренеришкой?Не хами великому!

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      Рейтинг: +421

      ziborock 3 часа назад

      Стоило получить контракт и душа (карман) запела!)))

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      Рейтинг: +8267

      Skull_Boy 3 часа назад

      Конечно удовольствие пока не настанет ЛЧ где по статистике Зенит обосрется не выйдя из самой легкой группы

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      Рейтинг: +210

      Puddle > Skull_Boy 1 час назад

      Ты еврокубки давно смотрел? Рассказать про Спортаг? В лучшем случае его там нету... А так- Сент-Галлены, АЕКи и Легии.... А про опорос на Энфилде от Клоппика я вообще молчу

      2
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      Рейтинг: +8267

      Skull_Boy > Puddle 1 час назад

      Какой ты глупый однако и полемика закончена, и я видел собственными глазами как всосал Зенит в Минске и как за счет бабла вышел дальше и сейчас адекватные болелы на трибуну не ходят, а ходят всякие разные недалекая как и ты молодежь

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      Рейтинг: +232

      valkam72 3 часа назад

      Зачем там ручной семак. Админресурс всё без него сделает. Стыд и срам голубым

      0
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      Рейтинг: +3160

      Давид59 > valkam72 3 часа назад

      Я понял. Это ты комплимент сказал. Точно также всегда говорили о Барселоне. Цитирую: этому клубу тренер не нужен. И без него кого угодно обыграют.

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      Рейтинг: +232

      valkam72 > Давид59 3 часа назад

      Ты не первые четыре слова читай. А всё. И в особенности последние слова.

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      Рейтинг: +210

      Puddle > valkam72 1 час назад

      Я молчу про твоего Педеско и Педжака-клоуна... А "ручной" у вас Джаник Ананидзе! Его рука такую скорость развивает, что цифрам Роналду и Бэйл завидует

      3
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      Рейтинг: +2572

      alarm 4 часа назад

      тем временем, контраст с тарасофкой: грязь, бани, дезеувы, свиньи в лужах

      2
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      Рейтинг: +2448

      алдан2014 > alarm 2 часа назад

      Тебя уже выпустили?

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