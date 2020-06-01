Журналист Скира: «Ювентус» согласовал с Буффоном продление контракта

«Ювентус» договорился с вратарем Джанлуиджи Буффоном об условиях нового соглашения.
По информации журналиста Николо Скиры, стороны согласовали продление контракта до лета 2021 года.
Следующий сезон станет для голкипера 19-м в составе туринской команды.
В нынешней кампании 42-летний Буффон провел за «Ювентус» 11 матчей и пропустил девять голов.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.