Журналист Скира: «Ювентус» согласовал с Буффоном продление контракта

«Ювентус» договорился с вратарем Джанлуиджи Буффоном об условиях нового соглашения.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны согласовали продление контракта до лета 2021 года.

Следующий сезон станет для голкипера 19-м в составе туринской команды.

В нынешней кампании 42-летний Буффон провел за «Ювентус» 11 матчей и пропустил девять голов.