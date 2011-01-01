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    Журналист Скира: «Ювентус» согласовал с Буффоном продление контракта

    «Ювентус» договорился с вратарем Джанлуиджи Буффоном об условиях нового соглашения.

    По информации журналиста Николо Скиры, стороны согласовали продление контракта до лета 2021 года.

    Следующий сезон станет для голкипера 19-м в составе туринской команды.

    В нынешней кампании 42-летний Буффон провел за «Ювентус» 11 матчей и пропустил девять голов.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 11:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      Dizayner 4 минуты назад

      капец Буффонище, видимо всерьез нацелился играть до 50, как и говорил)) респект огромный, реально легенда!!

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