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    Кверквелия тренируется на даче у Сeмина

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия проводит тренировки на даче у бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

    «Семин держит себя в хорошей физической форме. Мы регулярно общаемся. Как ни позвонишь: «Юр, что делаешь?» – «На велосипеде еду». Или бегает, или в бассейне. Да у него сейчас Кверквелия на даче тренируется! Благо территория позволяет. Через день приезжает – беговая работа, нагрузки.

    Если бы Сeмин обиделся, мог сказать, знаешь, извини, мне сейчас не до этого. Так нет же! Нарисовал ему программу, занимается, помогает! Это тоже в характере Сeмина», – рассказал экс-тренер сборной России Борис Игнатьев.

    • Совет директоров «Локо» не продлил с Семиным контракт, истекающий 31 мая.
    • В текущем сезоне 28-летний Кверквелия из-за травм провел всего шесть матчей.

    Источник: «Чемпионат»

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    30.05.2020 12:16
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      Puddle 8 часов назад

      А как не позвонишь Жанику Ананидзе, он читает, и всё никак не дочитает тот самый журнал Хомо с Де Зеувым на обложке!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1290

      afw13 > Puddle 8 часов назад

      я смотрю ты фан де зеува, даже за журнальчики с ним в курсе, по ходу твоя тема))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +843

      фанат джигурды > Puddle 5 часов назад

      Alekxei Z.

      Это твой друган и твоих друзей!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -235

      Бoрат > afw13 1 час назад

      Ну у каждого свой кумир , ну тянет его к де зеуву какой то невидимой нитью голубого цвета . Гыгыгы .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Puddle 8 часов назад

      а в душевой у Педеско тренируется Краля

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16871

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Правильное Соломоново решение. ))) А Юрий Палыч молодец, какая тут нахер пенсия, работы непочатый край.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +585

      Nevsky_RU 12 часов назад

      Сёмин всегда грузин "любил"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Alekxei Z. 12 часов назад

      У мангала круги мотает !!!
      Нормальные человеческие отношения преподносятся , как что-то необычное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15332

      sssrspartak 13 часов назад

      прекрасный человек и тренер!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4778

      Lester84 13 часов назад

      Тренируется картошку копать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +403

      GreyDM > Lester84 12 часов назад

      а кстати неплохая тренировка! тут тебе и мышцы ног,рук, спины, в общем комплексное упражнение

      4
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      Рейтинг: +175

      PAREVG. 13 часов назад

      Вот молодец шПалыч, и себя в форме держит, и Соломону помогает.
      Я очень сомневаюсь, что грызун способен на нечто подобное.

      9
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      Рейтинг: +749

      wobaekat 13 часов назад

      Больше, чем тренер. Отец.

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