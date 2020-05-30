Кверквелия тренируется на даче у Сeмина

А как не позвонишь Жанику Ананидзе, он читает, и всё никак не дочитает тот самый журнал Хомо с Де Зеувым на обложке!
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия проводит тренировки на даче у бывшего главного тренера команды Юрия Семина.
«Семин держит себя в хорошей физической форме. Мы регулярно общаемся. Как ни позвонишь: «Юр, что делаешь?» – «На велосипеде еду». Или бегает, или в бассейне. Да у него сейчас Кверквелия на даче тренируется! Благо территория позволяет. Через день приезжает – беговая работа, нагрузки.
Если бы Сeмин обиделся, мог сказать, знаешь, извини, мне сейчас не до этого. Так нет же! Нарисовал ему программу, занимается, помогает! Это тоже в характере Сeмина», – рассказал экс-тренер сборной России Борис Игнатьев.
- Совет директоров «Локо» не продлил с Семиным контракт, истекающий 31 мая.
- В текущем сезоне 28-летний Кверквелия из-за травм провел всего шесть матчей.