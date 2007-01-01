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    Football Insider: «Барселона» предложила «Тоттенхэму» аренду Коутиньо

    «Барселона» ищет варианты продолжения карьеры Филиппе Коутиньо. Каталонцы предложили «Тоттенхэму» арендовать игрока на следующий сезон за 9 миллионов евро, пишет Football Insider.

    Сейчас бразилец находится в аренде в «Баварии», которая отказалась выкупать Коутиньо за 120 миллионов евро.

    • Коутиньо зарабатывает в неделю 222 тысячи евро.
    • На рынке он стоит 56 миллионов.
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет восьмым.

    Источник: Football Insider

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