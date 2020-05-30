Football Insider: «Барселона» предложила «Тоттенхэму» аренду Коутиньо

«Барселона» ищет варианты продолжения карьеры Филиппе Коутиньо. Каталонцы предложили «Тоттенхэму» арендовать игрока на следующий сезон за 9 миллионов евро, пишет Football Insider.
Сейчас бразилец находится в аренде в «Баварии», которая отказалась выкупать Коутиньо за 120 миллионов евро.
- Коутиньо зарабатывает в неделю 222 тысячи евро.
- На рынке он стоит 56 миллионов.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет восьмым.
Источник: Football Insider
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