Газизов: «Разместим фото болельщиков «Уфы» на баннере и развернем его на трибунах, чтобы был эффект присутствия болельщиков»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, как клуб попытается создать эффект присутствия зрителей на стадионе после возобновления матчей РПЛ.

«Если матчи будут проходить с серьезными ограничениями по количеству зрителей, то мы решили: у нас «зрители» все равно будут. Все поклонники нашей команды могут прислать свои фотографии на специальную почту вместе со ссылками на свои социальные сети, мы должны понимать, что это реальные люди. Эти фото мы разместим на баннере и развернем его на трибунах, чтобы был эффект присутствия болельщиков. Это лишь первый этап. Также мы планируем попробовать использовать шумовые эффекты во время матчей. А к возвращению реальных зрителей я, естественно, отношусь положительно. Футбол для болельщиков, но главное – это безопасность и здоровье людей. Мы со своей стороны готовы соблюсти все меры предосторожности», – заявил Газизов.