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    Газизов: «Разместим фото болельщиков «Уфы» на баннере и развернем его на трибунах, чтобы был эффект присутствия болельщиков»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, как клуб попытается создать эффект присутствия зрителей на стадионе после возобновления матчей РПЛ.

    «Если матчи будут проходить с серьезными ограничениями по количеству зрителей, то мы решили: у нас «зрители» все равно будут. Все поклонники нашей команды могут прислать свои фотографии на специальную почту вместе со ссылками на свои социальные сети, мы должны понимать, что это реальные люди. Эти фото мы разместим на баннере и развернем его на трибунах, чтобы был эффект присутствия болельщиков. Это лишь первый этап. Также мы планируем попробовать использовать шумовые эффекты во время матчей. А к возвращению реальных зрителей я, естественно, отношусь положительно. Футбол для болельщиков, но главное – это безопасность и здоровье людей. Мы со своей стороны готовы соблюсти все меры предосторожности», – заявил Газизов.

    • Роспотребнадзор разрешил проведение матчей РПЛ со зрителями, при этом на трибунах должно быть занято не больше 10% мест.
    • Возобновление сезона запланировано на 21 июня.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 09:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3145

      Борат 4 часа назад

      пищевики могут на трибунах фотки с парада в амстердаме разместить,
      а звуковой эффект из какой-нибудь свинофермы !
      гыгы

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