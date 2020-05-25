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  • Губернатор Беглов: «Зенит» – лидер футбольной России, один из самых известных и успешных в Европе клубов»

Губернатор Беглов: «Зенит» – лидер футбольной России, один из самых известных и успешных в Европе клубов»

25 мая 2020, 16:59
22

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, поздравил «Зенит» с 95-летием. Политик считает клуб одним из самых успешных в Европе.

«Зенит» XXI века – признанный лидер футбольной России, мощный и современный клуб, один из наиболее известных и успешных в Европе. Он прославил наш город славными победами в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы, в национальных турнирах, и по праву считается визитной карточкой Северной столицы. Каждый успех «Зенита», каждая красивая игра радует нас и придает нам сил для новых свершений во славу Санкт-Петербурга.

Желаю игрокам и тренерам ФК «Зенит» крепкого здоровья, благополучия, новых ярких матчей и престижных трофеев, а болельщикам и всем петербуржцам – скорейшего возвращения футбола и зрителей на «Газпром-Арену»!» – цитирует Беглова сайт администрации города.

  • «Зенит» – шестикратный чемпион СССР / России.
  • В 2008 году петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • Всего в истории команды 18 трофеев.

Источник: администрация Санкт-Петербурга
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (22)
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swot1205
1590415805
известен тем, что платит кучу бабок всем, а в европе лажает по полной даже от средних европейских клубов...вот
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derrik2000
1590417294
Этот губернатор по всей видимости не анашу курит, а чем-то активно колется. Вот, ведь, Питеру везёт: то Валька-стакан, то обколотый во главе области. Не иначе как скоро на повышение в Москву пойдёт.
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Волька
1590418039
Вся Россия и европа видела как немытые мучились в еврокубках.
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Сильвербой
1590418970
Зенит выиграл Кубок УЕФА и суперкубок УЕФА, осчастливив миллионы людей в России, не зависимо от клубных пристрастий, это факт!, которым мы будем гордится и долго вспоминать!!! Этого не отнять, но то что Зенит один из наиболее известных и успешных в Европе!!! мог сказать человек, который ну вообще долек от футбола и его попросили прочитать по бумажке, либо собирающийся стать как минимум замом генерального директора Газпрома, но для этого нужно облизать кучу задниц!!!!
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NewLife
1590419161
Еще Жванецкий говорил: "жигули - хороший автомобиль, если на других не ездил."
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Play
1590419275
Вносите кубок Лиги Чемпионов уже! Чего уж мелочиться
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valkam72
1590420531
А что-то питерской питушни не слышно?
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valkam72
1590421722
Сегодня день светлосиних новостей. Дупы бомжей горят голубым сиянием.
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PAREVG.
1590422633
А что, Беглов в параллельном мире живет??? там где Зенит один из успешных клубов в европе, вроде как Ювентус, МЮ и Барселона... Или он мухоморов сушеных поел???
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Иван Петров 1986
1590423493
Дурак ты ! ! ! Как и все бомжи, как и тот в шляпе.
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