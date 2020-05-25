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    Губернатор Беглов: «Зенит» – лидер футбольной России, один из самых известных и успешных в Европе клубов»

    Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, поздравил «Зенит» с 95-летием. Политик считает клуб одним из самых успешных в Европе.

    «Зенит» XXI века – признанный лидер футбольной России, мощный и современный клуб, один из наиболее известных и успешных в Европе. Он прославил наш город славными победами в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы, в национальных турнирах, и по праву считается визитной карточкой Северной столицы. Каждый успех «Зенита», каждая красивая игра радует нас и придает нам сил для новых свершений во славу Санкт-Петербурга.

    Желаю игрокам и тренерам ФК «Зенит» крепкого здоровья, благополучия, новых ярких матчей и престижных трофеев, а болельщикам и всем петербуржцам – скорейшего возвращения футбола и зрителей на «Газпром-Арену»!» – цитирует Беглова сайт администрации города.

    • «Зенит» – шестикратный чемпион СССР / России.
    • В 2008 году петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • Всего в истории команды 18 трофеев.

    Источник: администрация Санкт-Петербурга

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    25.05.2020 16:59
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 26 мая 2020, 01:41

      В дурку Беглова сдать!!! Один из самых успешных в Европе? ))))))) рассмешил

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 мая 2020, 20:13

      Я думаю, что он имел ввиду под известным и успешным в Европе применимо к остальным клубам России, хотя успехи ЦСКА не то чтобы менее значимы)
      Вообще, это удивительно, как мы хаим наш футбол, но при это наши клубы дважды брали Кубок УЕФА и один раз Суперкубок. Не каждая европейская страна в современной истории может этим похвастаться.

      2
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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 25 мая 2020, 19:18

      Дурак ты ! ! ! Как и все бомжи, как и тот в шляпе.

      5
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      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 25 мая 2020, 19:03

      А что, Беглов в параллельном мире живет??? там где Зенит один из успешных клубов в европе, вроде как Ювентус, МЮ и Барселона...
      Или он мухоморов сушеных поел???

      7
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > PAREVG. 25 мая 2020, 19:09

      "Или он мухоморов сушеных поел???"

      Не. Не поел.
      Там наркота посерьёзнее. )))

      5
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      Рейтинг: -688

      valkam72 25 мая 2020, 18:48

      Сегодня день светлосиних новостей. Дупы бомжей горят голубым сиянием.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: -688

      valkam72 25 мая 2020, 18:28

      А что-то питерской питушни не слышно?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > valkam72 25 мая 2020, 18:35

      они Булановым аплодируют, "бывший муж" смотрит, как "бывшая жена" ему концерт устраивает...

      5
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      Рейтинг: +2919

      Play 25 мая 2020, 18:07

      Вносите кубок Лиги Чемпионов уже! Чего уж мелочиться

      3
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 25 мая 2020, 18:06

      Еще Жванецкий говорил: "жигули - хороший автомобиль, если на других не ездил."

      6
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 25 мая 2020, 18:02

      Зенит выиграл Кубок УЕФА и суперкубок УЕФА, осчастливив миллионы людей в России, не зависимо от клубных пристрастий, это факт!, которым мы будем гордится и долго вспоминать!!! Этого не отнять, но то что Зенит один из наиболее известных и успешных в Европе!!! мог сказать человек, который ну вообще долек от футбола и его попросили прочитать по бумажке, либо собирающийся стать как минимум замом генерального директора Газпрома, но для этого нужно облизать кучу задниц!!!!

      6
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Сильвербой 25 мая 2020, 18:16

      по статусу должно быть наоборот - Миллер Беглову должен облизать - за стадион за рубль!!!

      4
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > JTherry 25 мая 2020, 18:32

      Беглов к стадиону не имеет ни какого отношения....

      2
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > _Marqella_ 25 мая 2020, 18:37

      Беглов позже пришел, помню, но - не страдать же из-за этого церемонии!!!

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      Рейтинг: -280

      Волька 25 мая 2020, 17:47

      Вся Россия и европа видела как немытые мучились в еврокубках.

      4
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