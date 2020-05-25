Губернатор Беглов: «Зенит» – лидер футбольной России, один из самых известных и успешных в Европе клубов»

В дурку Беглова сдать!!! Один из самых успешных в Европе? ))))))) рассмешил
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, поздравил «Зенит» с 95-летием. Политик считает клуб одним из самых успешных в Европе.
«Зенит» XXI века – признанный лидер футбольной России, мощный и современный клуб, один из наиболее известных и успешных в Европе. Он прославил наш город славными победами в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы, в национальных турнирах, и по праву считается визитной карточкой Северной столицы. Каждый успех «Зенита», каждая красивая игра радует нас и придает нам сил для новых свершений во славу Санкт-Петербурга.
Желаю игрокам и тренерам ФК «Зенит» крепкого здоровья, благополучия, новых ярких матчей и престижных трофеев, а болельщикам и всем петербуржцам – скорейшего возвращения футбола и зрителей на «Газпром-Арену»!» – цитирует Беглова сайт администрации города.
- «Зенит» – шестикратный чемпион СССР / России.
- В 2008 году петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.
- Всего в истории команды 18 трофеев.