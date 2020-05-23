Соболев – о Москве: «Большой город, много возможностей»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от жизни в Москве.

– Как тебе Москва?

– Москва большая, народу много. Но этого и пробок не замечаю особо. Снял квартиру у стадиона – пять минут ехать. Пока Москва нравится. Большой город, много возможностей.

«Спартак» арендовал форварда в конце января.

В минувший понедельник стало известно, что клуб выкупил права на 23-летнего футболиста.

Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

В составе столичной команды Соболев сделал три результативных передачи в четырех матчах.

Соболев: «Джикия очень много ест. Кажется, он барана может съесть»