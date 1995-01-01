Соболев – о Москве: «Большой город, много возможностей»

но ты-то не в москве, а в подмосковной тарасовке работаешь хряком)
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от жизни в Москве.
– Как тебе Москва?
– Москва большая, народу много. Но этого и пробок не замечаю особо. Снял квартиру у стадиона – пять минут ехать. Пока Москва нравится. Большой город, много возможностей.
- «Спартак» арендовал форварда в конце января.
- В минувший понедельник стало известно, что клуб выкупил права на 23-летнего футболиста.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.
- В составе столичной команды Соболев сделал три результативных передачи в четырех матчах.
Соболев: «Джикия очень много ест. Кажется, он барана может съесть»