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Соболев – о Москве: «Большой город, много возможностей»

23 мая 2020, 08:37
6

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от жизни в Москве.

– Как тебе Москва?

– Москва большая, народу много. Но этого и пробок не замечаю особо. Снял квартиру у стадиона – пять минут ехать. Пока Москва нравится. Большой город, много возможностей.

  • «Спартак» арендовал форварда в конце января.
  • В минувший понедельник стало известно, что клуб выкупил права на 23-летнего футболиста.
  • Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.
  • В составе столичной команды Соболев сделал три результативных передачи в четырех матчах.

Соболев: «Джикия очень много ест. Кажется, он барана может съесть»

Источник: Инстаграм Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (6)
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vka1970
1590215400
Дежурный вопрос, дежурный ответ. Ни чего нового. Главное пусть пользу клубу приносит.
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paracetamol
1590219034
Большой город, много возможностей нажраться и по б... походить - сказал Соболь. .
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NewLife
1590221521
Чем больше зарплата, тем больше возможностей (когда людей отпустят из-под домашнего ареста).
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derrik2000
1590227865
Ты, Сашенька, глазки-то поуже сделай и не смотри на всякие "возможности", которые даёт Москва. У тебя сейчас одна цель должна быть: чтобы тебя любили болелы как Зе Луиша и Адриано. А для этого, сам понимаешь, очень много нужно стараться на тренировках и играх. ПАХАТЬ, одним словом. А уж потом - параллельно - можно и к "возможностям" присматриваться. А не наоборот.
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Иван Петров 1986
1590242220
Смотри по следам кокоши не ходи.
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