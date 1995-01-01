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    Соболев – о Москве: «Большой город, много возможностей»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от жизни в Москве.

    – Как тебе Москва?

    – Москва большая, народу много. Но этого и пробок не замечаю особо. Снял квартиру у стадиона – пять минут ехать. Пока Москва нравится. Большой город, много возможностей.

    • «Спартак» арендовал форварда в конце января.
    • В минувший понедельник стало известно, что клуб выкупил права на 23-летнего футболиста.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.
    • В составе столичной команды Соболев сделал три результативных передачи в четырех матчах.

    Соболев: «Джикия очень много ест. Кажется, он барана может съесть»

    Источник: Инстаграм Sports.ru

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2437

      alarm 27 минут назад

      но ты-то не в москве, а в подмосковной тарасовке работаешь хряком)

      0
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      Рейтинг: +22

      NewLife 1 час назад

      Чем больше зарплата, тем больше возможностей (когда людей отпустят из-под домашнего ареста).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5698

      paracetamol 2 часа назад

      Большой город, много возможностей нажраться и по б... походить - сказал Соболь. .

      0
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      Рейтинг: +13143

      vka1970 3 часа назад

      Дежурный вопрос, дежурный ответ.
      Ни чего нового.
      Главное пусть пользу клубу приносит.

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