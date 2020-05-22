Главные новости дня. Погребняк заразился коронавирусом, Семин получал в «Локомотиве» 194 миллиона рублей в год

Тер Стеген продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года.

Sport.es: чемпионат Испании возобновится 12 июня матчем «Севилья» – «Бетис».

У Погребняка обнаружили коронавирус.

Емельянов покинет пост главного тренера «Оренбурга». Клуб не продлил с ним контракт.

«СДЗД»: Кузяев покинет «Зенит». Клуб не будет продлевать с ним контракт.

Журналист Конов: «Семин зарабатывал в «Локомотиве» 2,5 миллиона в год плюс бонусы, оклад Николича – 650-700 тысяч».

Умер экс-тренер «Интера» и «Наполи» Симони.

Кепа может перейти из «Челси» в «Валенсию».