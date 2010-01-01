Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Главные новости дня. Погребняк заразился коронавирусом, Семин получал в «Локомотиве» 194 миллиона рублей в год

    Тер Стеген продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года.

    Sport.es: чемпионат Испании возобновится 12 июня матчем «Севилья» – «Бетис».

    У Погребняка обнаружили коронавирус.

    Емельянов покинет пост главного тренера «Оренбурга». Клуб не продлил с ним контракт.

    «СДЗД»: Кузяев покинет «Зенит». Клуб не будет продлевать с ним контракт.

    Журналист Конов: «Семин зарабатывал в «Локомотиве» 2,5 миллиона в год плюс бонусы, оклад Николича – 650-700 тысяч».

    Умер экс-тренер «Интера» и «Наполи» Симони.

    Кепа может перейти из «Челси» в «Валенсию».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76668
    #5
    insider_retro
    66032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru