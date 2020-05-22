Sport.es: чемпионат Испании возобновится 12 июня матчем «Севилья» – «Бетис»

Стала известна возможная дата возобновления сезона в Испании.
По данным источника, 28-й тур Ла Лиги состоится 12 июня, в пятницу.
Стартовый матч – андалусийское дерби, в котором «Севилья» примет «Бетис».
Детальнее расписание станет известно 28 мая.
О возобновлении чемпионата Испании 12 июня ранее также сообщал AS.
- В испанском национальном первенстве осталось провести 11 туров.
- Чемпионат приостановлен с 8 марта.
- В турнирной таблице лидирует «Барселона», отставание «Реала» – два очка.
Источник: Sport.es