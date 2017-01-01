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    «СДЗД»: Кузяев покинет «Зенит». Клуб не будет продлевать с ним контракт

    Полузащитник Далер Кузяев уйдет из «Зенита» по окончании нынешнего сезона, утверждает «Спорт день за днем».

    По информации источника, петербургский клуб решил не заключать новый контракт с 27-летним футболистом, а действующее соглашение между сторонами истекает летом.

    • Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В его активе 11 голов и восемь ассистов в 85 матчах.
    • По информации «Чемпионата», хавбек настроен перейти в иностранный чемпионат.

    Отец Кузяева: «Не ведем переговоров ни с «Зенитом», ни с другими клубами»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии13
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      Рейтинг: +6005

      Сильвербой 3 минуты назад

      В Рубин перейдет! 100 пудов!

      0
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      Рейтинг: +10434

      KLIM777 3 минуты назад

      зря...хороший игрок, только травмы губят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +247

      AleSan4es 1 час назад

      Иди к коням! Не пропадешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3867

      3a zenit 1 час назад

      печально если правда.

      2
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      Рейтинг: +635

      кто там 1 час назад

      Не на долго воспитанника вернули ахха

      скоро лохокипер - воспитанник на выход пойдёт которого не так давно вернули)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16765

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Домой в Ахмат?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3082

      Давид59 2 часа назад

      Не торопился бы доверять этому источнику.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2442

      alarm 2 часа назад

      рылы до сих пор просыпаются по ночам и тоненько визжат от страха, вспоминая, как он им вколотил!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +782

      СвинкаСправедливости > alarm 2 часа назад

      нет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3095

      Борат 2 часа назад

      Ну рылам он красиво загрузил !
      Гыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1180

      Cleaner > Борат 2 часа назад

      Борат, а сколько на Бомбардире Боратов?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      PAREVG. > Cleaner 1 час назад

      И не сосчитать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3095

      Борат > Cleaner 1 час назад

      Настоящий только я, остальное это невольники и мужеложцы из секты пищевиков ! Гыгы

      0
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