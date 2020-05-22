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  • «СДЗД»: Кузяев покинет «Зенит». Клуб не будет продлевать с ним контракт

«СДЗД»: Кузяев покинет «Зенит». Клуб не будет продлевать с ним контракт

22 мая 2020, 15:43
18

Полузащитник Далер Кузяев уйдет из «Зенита» по окончании нынешнего сезона, утверждает «Спорт день за днем».

По информации источника, петербургский клуб решил не заключать новый контракт с 27-летним футболистом, а действующее соглашение между сторонами истекает летом.

  • Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.
  • В его активе 11 голов и восемь ассистов в 85 матчах.
  • По информации «Чемпионата», хавбек настроен перейти в иностранный чемпионат.

Отец Кузяева: «Не ведем переговоров ни с «Зенитом», ни с другими клубами»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (18)
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Давид59
1590152617
Не торопился бы доверять этому источнику.
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DOCTOR PENALTY
1590152692
Домой в Ахмат?...
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кто там
1590154910
Не на долго воспитанника вернули ахха скоро лохокипер - воспитанник на выход пойдёт которого не так давно вернули)
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3a zenit
1590155829
печально если правда.
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Павелий
1590165304
А гонору-то было, когда он в 2017 из Терека вернулся. Типичный продукт псевдоакадемии Зенита.
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ivanirkutsk
1590171448
ребята и всё токи лимит погубил конкуренцию и породил лентяев с большой зарплатой кузяев пару тройку дураков забил и сразу вау а как дело дошло до стабильности с дулся так же и шатов и пол рпл так же играет . да *** если играл Данни или Вагнер лав то они играли и было просто божественно за этим смотреть .ps имена игроков с большой буквы игрочишек с маленькой . без обит фанат Зенита из Иркутска
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paracetamol
1590180069
Кузя не пропадет. Зенитовская школа...
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NewLife
1590181785
Поматросили и бросили.
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polt
1590231306
Очередной зенитовский прокол по неумению довести до ума талантливую молодежь. Ссат работать на перспективу, играют одни пенсионеры.
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Валерий1965
1590241102
Жаль... Мне он нравится как игрок...
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