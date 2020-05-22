«СДЗД»: Кузяев покинет «Зенит». Клуб не будет продлевать с ним контракт

Полузащитник Далер Кузяев уйдет из «Зенита» по окончании нынешнего сезона, утверждает «Спорт день за днем».

По информации источника, петербургский клуб решил не заключать новый контракт с 27-летним футболистом, а действующее соглашение между сторонами истекает летом.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.

В его активе 11 голов и восемь ассистов в 85 матчах.

По информации «Чемпионата», хавбек настроен перейти в иностранный чемпионат.

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