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    Все игроки «Ювентуса» сдали отрицательные тесты на коронавирус

    Футболисты «Ювентуса» прошли тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции.

    Как сообщает официальный сайт туринского клуба, ни у кого из игроков COVID-19 не обнаружен.

    Команда уже несколько дней занимается малыми группами. В ближайшие дни возобновятся и полноценные тренировки.

    • «Ювентус» лидирует в Серии А по итогам 26 туров.
    • Чемпионат Италии должен возобновиться 13 или 20 июня.
    • Ранее у трех футболистов туринцев был диагностирован коронавирус – это Даниэле Ругани, Блейз Матюиди и Пауло Дибала.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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