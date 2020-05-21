Все игроки «Ювентуса» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Футболисты «Ювентуса» прошли тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, ни у кого из игроков COVID-19 не обнаружен.

Команда уже несколько дней занимается малыми группами. В ближайшие дни возобновятся и полноценные тренировки.