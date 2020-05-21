Все игроки «Ювентуса» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Футболисты «Ювентуса» прошли тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Как сообщает официальный сайт туринского клуба, ни у кого из игроков COVID-19 не обнаружен.
Команда уже несколько дней занимается малыми группами. В ближайшие дни возобновятся и полноценные тренировки.
- «Ювентус» лидирует в Серии А по итогам 26 туров.
- Чемпионат Италии должен возобновиться 13 или 20 июня.
- Ранее у трех футболистов туринцев был диагностирован коронавирус – это Даниэле Ругани, Блейз Матюиди и Пауло Дибала.
Источник: Официальный сайт «Ювентуса»