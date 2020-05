«Ливерпуль» возобновил общекомандные тренировки на клубной базе «Мелвуд».

Игроки занимаются в небольших группах, сохраняя социальную дистанцию.

Напомним, команда Юргена Клоппа занимает в АПЛ первое место, и для победы в турнире «Ливерпулю» осталось выиграть два матча.

Great to see the lads back at Melwood, with social distancing in playThe full gallery from session one