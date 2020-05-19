«Динамо»: «У Евгеньева» выявлен коронавирус в активной фазе»

Московское «Динамо» опубликовало заявление по поводу заражения пяти сотрудников клуба коронавирусом.

«ФК «Динамо-Москва» информирует о том, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID-19 отклонения от нормы обнаружены у пяти человек. Коронавирус в активной фазе выявлен у Романа Евгеньева, он будет полностью выполнять предписания Роспотребнадзора, предусмотренные для таких ситуаций.

У двух представителей клуба – пограничные значения показателей теста, в этих случаях для окончательных выводов необходимо изучить динамику с помощью повторных анализов. Еще у двух человек выявлено наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что они переболели COVID-19 в прошлом, на данный момент имеют устойчивый иммунитет и не являются переносчиками вируса. Тем не менее, все четверо сейчас соблюдают режим самоизоляции до получения результатов дополнительных тестов, которые запланированы на самое ближайшее время», – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что тестирование, проведенное в клубе 16 мая, выявило коронавирус у трех футболистов, тренера вратарей Дмитрия Изотова, а также директора медицинского департамента Алексея Плескова.

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