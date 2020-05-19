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    Медведев: «Контракт Кокорина с «Зенитом» продлен на период доигрывания сезона»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о предложении клуба о продлении контракта с форвардом Александром Кокориным.

    «Слухи из разряда: «Слышали звон, но не знаем, где он». В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным. Его контракт с «Зенитом» продлен на период доигрывания, и договор аренды с «Сочи» тоже продлен», – сказал Медведев.

    • Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку продлить контракт.
    • Срок соглашения форварда с «Зенитом» истекает летом.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14689

      bset 5 минут назад

      Локомотиву расскажите, что договоры на период доигровки продлеваются

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