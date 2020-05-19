Медведев: «Контракт Кокорина с «Зенитом» продлен на период доигрывания сезона»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о предложении клуба о продлении контракта с форвардом Александром Кокориным.

«Слухи из разряда: «Слышали звон, но не знаем, где он». В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным. Его контракт с «Зенитом» продлен на период доигрывания, и договор аренды с «Сочи» тоже продлен», – сказал Медведев.