Бельгийская Про-Лига официально завершена. «Брюгге» признан чемпионом

В пятницу состоялось собрание генеральной ассамблеи бельгийской Про-Лиги по видеосвязи.
В ходе онлайн-заседания было принято решение досрочно завершить чемпионат страны по футболу с фиксацией результатов по 29 сыгранным турам.
В связи с этим «Брюгге» признан чемпионом Бельгии. Команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Гент» примет участие в квалификации ЛЧ, а «Стандард» – в отборе Лиги Европы. Прямые путевки в ЛЕ получили «Шарлеруа» и «Антверпен».
«Ваасланд-Беверен» – единственный клуб, который по итогам сезона вылетит в низший дивизион по спортивному принципу.
- Правительство Бельгии запретило проводить в стране спортивные соревнования до 31 июля.
- «Брюгге» стал 15-кратным победителем Про-Лиги.
- Если состоится финал Кубка, то может измениться распределение мест среди команд, попавших в ЛЕ.
Источник: Сайт бельгийской Про-Лиги