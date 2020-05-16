Бельгийская Про-Лига официально завершена. «Брюгге» признан чемпионом

В пятницу состоялось собрание генеральной ассамблеи бельгийской Про-Лиги по видеосвязи.

В ходе онлайн-заседания было принято решение досрочно завершить чемпионат страны по футболу с фиксацией результатов по 29 сыгранным турам.

В связи с этим «Брюгге» признан чемпионом Бельгии. Команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Гент» примет участие в квалификации ЛЧ, а «Стандард» – в отборе Лиги Европы. Прямые путевки в ЛЕ получили «Шарлеруа» и «Антверпен».

«Ваасланд-Беверен» – единственный клуб, который по итогам сезона вылетит в низший дивизион по спортивному принципу.