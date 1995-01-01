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    Бельгийская Про-Лига официально завершена. «Брюгге» признан чемпионом

    В пятницу состоялось собрание генеральной ассамблеи бельгийской Про-Лиги по видеосвязи.

    В ходе онлайн-заседания было принято решение досрочно завершить чемпионат страны по футболу с фиксацией результатов по 29 сыгранным турам.

    В связи с этим «Брюгге» признан чемпионом Бельгии. Команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Гент» примет участие в квалификации ЛЧ, а «Стандард» – в отборе Лиги Европы. Прямые путевки в ЛЕ получили «Шарлеруа» и «Антверпен».

    «Ваасланд-Беверен» – единственный клуб, который по итогам сезона вылетит в низший дивизион по спортивному принципу.

    • Правительство Бельгии запретило проводить в стране спортивные соревнования до 31 июля.
    • «Брюгге» стал 15-кратным победителем Про-Лиги.
    • Если состоится финал Кубка, то может измениться распределение мест среди команд, попавших в ЛЕ.

    Источник: Сайт бельгийской Про-Лиги

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