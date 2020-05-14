РФС может в пятницу принять решение о возобновлении сезона

Решение о возобновлении РПЛ будет с большой долей вероятности принято в пятницу на исполкоме РФС, сообщает комментатор Нобель Арустамян.
Сейчас уже проведены переговоры с государственными структурами, в частности, с Росавиацией, поскольку легионерам необходимо в короткие сроки вернуться в Россию . Групповые тренировки должны начаться в ближайшее время.
Окончательной даты возобновления сезона пока нет. Скорее всего, это будет 21 или 28 июня.
- РПЛ была прервана в марте из-за пандемии коронавируса.
- В турнирной таблице с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».
Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна