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    РФС может в пятницу принять решение о возобновлении сезона

    Решение о возобновлении РПЛ будет с большой долей вероятности принято в пятницу на исполкоме РФС, сообщает комментатор Нобель Арустамян.

    Сейчас уже проведены переговоры с государственными структурами, в частности, с Росавиацией, поскольку легионерам необходимо в короткие сроки вернуться в Россию . Групповые тренировки должны начаться в ближайшее время.

    Окончательной даты возобновления сезона пока нет. Скорее всего, это будет 21 или 28 июня.

    • РПЛ была прервана в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В турнирной таблице с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: -105

      Фанат Рубина 1 час назад

      нах*/ чтобы уничтожить все шансы начать следующий сезон..
      если примут доигрывать, я окончательно пойму что в рфс сидят бараны

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      Рейтинг: +4705

      subbotaspartak 2 часа назад

      Давайте уже в футбол играть

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