«Бавария» может включить Алабу в сделку по Сане

Защитник «Баварии» Давид Алаба может стать частью сделки по трансферу в мюнхенский клуб полузащитника «Манчестер Сити« Лероя Сане.
Английский клуб понимает, что не сможет продать немца за ту сумму, на которую рассчитывали. Переезд Алабы минимизирует потери от трансфера. Тем временем австрийцем интересуются также «Барселона», «Интер» и «Челси».
Ранее стало известно, что «Бавария» достигла с Сане договоренности о переходе – мюнхенцы готовы заплатить за хавбека минимум 40 миллионов евро. «Ман Сити» отказался продавать немца за эту сумму.
- Сане не играл с августа из-за травмы. Его рыночная стоимость 80 миллионов евро.
- Алаба в этом сезоне сыграл 20 игр, забив один мяч. Он оценивается на рынке в 52 миллиона евро.
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