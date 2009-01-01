Goal.com: «Манчестер Сити» не продаст «Баварии» Сане за 40 миллионов

По информации Sport Bild, «Бавария» намерена сделать стартовое предложение о трансфере вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане в размере 40 миллионов евро.

Как сообщает Goal.com, английский клуб такие условия не устраивают, поэтому за указанную сумму 24-летнего футболиста в Мюнхен не отпустят.