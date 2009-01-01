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    Goal.com: «Манчестер Сити» не продаст «Баварии» Сане за 40 миллионов

    По информации Sport Bild, «Бавария» намерена сделать стартовое предложение о трансфере вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане в размере 40 миллионов евро.

    Как сообщает Goal.com, английский клуб такие условия не устраивают, поэтому за указанную сумму 24-летнего футболиста в Мюнхен не отпустят.

    • Рыночная стоимость Сане – 80 миллионов евро.
    • Контракт немца с «Сити» истекает в 2021 году.
    • Из-за травмы игрок не выходил на поле с августа.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +336

      Proker 1 час назад

      Вчера договорились, сегодня не отпускают,журналюги болеет вирусом

      0
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      Рейтинг: +9891

      Cules2013 > Proker 8 минут назад

      как я понял, Сане договорился с Баварией по личному контракту. А вот цену трансфера с Сити ещё будут обсуждать.

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