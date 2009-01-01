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    Стерлинг – о возобновлении АПЛ: «Я не напуган, но думаю о том, каким может быть худший исход»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал возможное возобновление сезона в АПЛ.

    «В безопасности должны быть не только футболисты, но и медицинский штаб, судьи.

    Я не знаю, как это будет организовано, но я считаю, что правильное время для возобновления настанет только тогда, когда будет обеспечена безопасность.

    Я не напуган, но сдержан и думаю о том, каким может быть худший исход из всего этого. В то же время я с нетерпением жду возобновления и очень жду момента, когда можно будет вернуться.

    Надеюсь, что все будет в порядке, когда этот момент настанет», – заявил игрок.

    • Чемпионат Англии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
    • Турнир может возобновиться 12 или 13 июня.

    Источник: Sky Sports

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