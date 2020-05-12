Стерлинг – о возобновлении АПЛ: «Я не напуган, но думаю о том, каким может быть худший исход»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал возможное возобновление сезона в АПЛ.

«В безопасности должны быть не только футболисты, но и медицинский штаб, судьи.

Я не знаю, как это будет организовано, но я считаю, что правильное время для возобновления настанет только тогда, когда будет обеспечена безопасность.

Я не напуган, но сдержан и думаю о том, каким может быть худший исход из всего этого. В то же время я с нетерпением жду возобновления и очень жду момента, когда можно будет вернуться.

Надеюсь, что все будет в порядке, когда этот момент настанет», – заявил игрок.