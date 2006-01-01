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    Kurir: Йович травмировался после падения с дома в Белграде

    Нападающий «Реала» Лука Йович получил повреждение не во время домашней тренировки, как сообщалось ранее, а в результате несчастного случая.

    По информации Kurir, 22-летний футболист случайно упал с дома в Белграде, после чего у него диагностировали внесуставной перелом пяточной кости правой стопы.

    Форвард прибыл в расположение мадридского клуба и пытался обмануть врачей, но те выяснили происхождение травмы.

    • Прошлым летом Йовича купили у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
    • В дебютном сезоне он провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.

    Источник: Kurir

    Сербская ежедневная газета. Специализируется на сенсационных историях и сплетнях о знаменитостях. Аудитория в твиттере - более 94 тысяч человек.

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1263

      koli4ka 1 час назад

      случайно упал с 16-ти этажного дома,такое не часто,но бывает...

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