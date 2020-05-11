Kurir: Йович травмировался после падения с дома в Белграде

Нападающий «Реала» Лука Йович получил повреждение не во время домашней тренировки, как сообщалось ранее, а в результате несчастного случая.
По информации Kurir, 22-летний футболист случайно упал с дома в Белграде, после чего у него диагностировали внесуставной перелом пяточной кости правой стопы.
Форвард прибыл в расположение мадридского клуба и пытался обмануть врачей, но те выяснили происхождение травмы.
- Прошлым летом Йовича купили у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
- В дебютном сезоне он провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.
Источник: Kurir
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