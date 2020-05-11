Kurir: Йович травмировался после падения с дома в Белграде

Нападающий «Реала» Лука Йович получил повреждение не во время домашней тренировки, как сообщалось ранее, а в результате несчастного случая.

По информации Kurir, 22-летний футболист случайно упал с дома в Белграде, после чего у него диагностировали внесуставной перелом пяточной кости правой стопы.

Форвард прибыл в расположение мадридского клуба и пытался обмануть врачей, но те выяснили происхождение травмы.