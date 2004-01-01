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    Газизов – о досрочном чемпионстве «Зенита»: «Это нечестно, если не доигрываем РПЛ»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказал мнение о возможном завершении чемпионата России досрочно из-за коронавируса.

    – Владеете ли вы информацией, когда и как РФС и РПЛ будут принимать решения и исходя из чего?

    – 15 мая будет исполком РФС, и там какие-то решения будут приниматься. От этого будем плясать.

    Мы можем только свои предложения сделать, решать все равно будет РФС, а мы будем исполнять.

    – Если сезон доиграть в конечном счете не удастся, как относитесь к идее считать результаты по итогам первого круга?

    – Я думаю, что все может быть, и решать будет РФС. Если так будет сделано, то мы в тот момент были, кажется, на 11-м месте, а сейчас мы на девятом. Хотя были в трех очках от шестого места и провели все три последние игры с топами, и все на выезде. Подходили к играм как раз со своими конкурентами.

    Понимаете, здесь все равно не будет такого, чтобы всех на 100 процентов устроило. Будет приниматься решение вышестоящей организации, и мы должны будем его принять.

    Будет по итогам первого круга, значит, так и быть. Будет по итогам 22 туров – окей. Доиграть – значит, доиграть.

    – Обсуждается, что при отмене чемпионата золотые медали достанутся «Зениту». Какое у вас отношение к подобному решению?

    – Да при чем тут «Зенит» или кто-то еще? Должно приниматься решение вышестоящей организации по итогам чемпионата вот такого вот.

    А что мы можем – говорить, что это честно или нечестно? Ну здесь подковырка есть, ведь если мы не доигрываем чемпионат, то это уже нечестно.

    • РПЛ не возобновится раньше 21 июня.
    • В турнире лидирует «Зенит».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 280000 человек.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5945

      Сильвербой 1 час назад

      Так это же Зенит, был бы кто другой на их месте, о признании чемпиона не шло бы и речи вовсе!!! Уже Семак сказал что Зенит заслужил чемпионский титул, хотя еще еще играть с ЦСКА Ростовом и Краснодаром на выезде, Медведев сказал, осталось Дюкову и Миллеру сказать, хотя они могут и не говорить а сделать!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2333

      alarm > Сильвербой 48 минут назад

      просто интересно, а кого бы ты назначил чемпионом в случае досрочного завершения и невозможности доиграть?

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      Рейтинг: +3013

      Давид59 > alarm 7 минут назад

      Он же из Краснодара. Вопрос риторический

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