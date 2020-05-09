Карпов: «Первоочередная задача «Локомотива» – левый защитник. Ищут и нападающего, но денег у клуба немного»

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал, что «Локомотив» не интересуется Лоренцо Мельгарехо, несмотря на появившийся в фан-сообществе инсайд. У клуба другие приоритеты на рынке.
«По моей информации, «Локомотив» не рассматривает Лоренцо Мельгарехо в качестве усиления даже несмотря на статус свободного агента. И в прошлые годы его тоже не хотели.
Парагваец больше заточен на атаку, а команде остро нужен левый защитник. Это первоочерeдная задача. Ищут также и нападающего, но денег на все это, увы, у «Локо» немного», – написал Карпов в телеграме.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
- РПЛ приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
- Турнир не возобновится раньше 21 июня.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова