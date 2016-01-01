Главные новости дня. ФИФА будет расследовать трансфер Понсе в «Спартак», «Почта России» переедет на стадион ЦСКА

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      lopatinataniarv 3 минуты назад


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