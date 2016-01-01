Главные новости дня. ФИФА будет расследовать трансфер Понсе в «Спартак», «Почта России» переедет на стадион ЦСКА

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Воронин: «Надеюсь скоро поработать в «Динамо».
Bild: Сане и «Бавария» договорились о пятилетнем контракте.
РБК: «Почта России» переедет на домашнюю арену ЦСКА.
Игроки «Ювентуса» вернулись к тренировкам на клубной базе.
Goal.com: Вернер отказал «Челси» и «МЮ» ради «Ливерпуля».
ФИФА начнет расследование трансфера Понсе в «Спартак».
Соболев должен подписать контракт со «Спартаком» в конце мая.
Sport Bild: власти Германии одобрили возобновление чемпионата страны во второй половине мая.