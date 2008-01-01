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    Sport Bild: власти Германии одобрили возобновление чемпионата страны во второй половине мая

    Чемпионат Германии должен возобновиться во второй половине мая.

    Возобновление сезона обсуждалось в среду канцлером страны Ангелой Меркель с премьерами федеративных земель Германии. Этому вопросу было уделено больше времени, чем даже работе детских учреждений и школ. Окончательная дата будет определена в четверг на совещании клубов 1-й и 2-й Бундеслиг. Возможные дни – 15 и 22 мая. Игры будут проходить без зрителей.

    • Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 25 туров.
    • В турнирной таблице лидирует «Бавария».

    Источник: Sport Bild

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +535

      Граф2019 34 минуты назад

      а фуля!!!

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      Рейтинг: +1015

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Круто, потому что Бундеслига в этом сезоне - самый интересный турнир из топовых. Конечно, без зрителей рурское дерби - то еще зрелище. Но в данных обстоятельствах - это все равно круто.

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