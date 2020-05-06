Sport Bild: власти Германии одобрили возобновление чемпионата страны во второй половине мая

Чемпионат Германии должен возобновиться во второй половине мая.

Возобновление сезона обсуждалось в среду канцлером страны Ангелой Меркель с премьерами федеративных земель Германии. Этому вопросу было уделено больше времени, чем даже работе детских учреждений и школ. Окончательная дата будет определена в четверг на совещании клубов 1-й и 2-й Бундеслиг. Возможные дни – 15 и 22 мая. Игры будут проходить без зрителей.