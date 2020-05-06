Игроки «Ювентуса» вернулись к тренировкам на клубной базе

«Ювентус» возобновил подготовку к сезону.
Накануне игроки провели тренировку на клубной базе.
Футболисты были допущены до тренировок только после того, как прошли медицинское обследование на наличие коронавируса.
Пока тренироваться с командой не могут Пауло Дибала и Криштиану Роналду.
Португалец недавно вернулся в Италию, и теперь должен 14 дней провести в карантине.
Аргентинец, четырежды переболевший коронавирусом, должен пройти дополнительное обследование.
- В начале марта Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
- По данным на 6 мая, в Италии подтверждено 213 тысяч заболевших.
- 29315 человек из них умерло.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»