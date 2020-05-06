Игроки «Ювентуса» вернулись к тренировкам на клубной базе

«Ювентус» возобновил подготовку к сезону.

Накануне игроки провели тренировку на клубной базе.

Футболисты были допущены до тренировок только после того, как прошли медицинское обследование на наличие коронавируса.

Пока тренироваться с командой не могут Пауло Дибала и Криштиану Роналду.

Португалец недавно вернулся в Италию, и теперь должен 14 дней провести в карантине.

Аргентинец, четырежды переболевший коронавирусом, должен пройти дополнительное обследование.

В начале марта Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

По данным на 6 мая, в Италии подтверждено 213 тысяч заболевших.

29315 человек из них умерло.