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    Игроки «Ювентуса» вернулись к тренировкам на клубной базе

    «Ювентус» возобновил подготовку к сезону.

    Накануне игроки провели тренировку на клубной базе.

    Футболисты были допущены до тренировок только после того, как прошли медицинское обследование на наличие коронавируса.

    Пока тренироваться с командой не могут Пауло Дибала и Криштиану Роналду.

    Португалец недавно вернулся в Италию, и теперь должен 14 дней провести в карантине.

    Аргентинец, четырежды переболевший коронавирусом, должен пройти дополнительное обследование.

    • В начале марта Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • По данным на 6 мая, в Италии подтверждено 213 тысяч заболевших.
    • 29315 человек из них умерло.

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +881

      mig28 1 час назад

      4 раза переболел?? да у него похоже как у кошек 9 жизней...если верить, что вирус такой прям страшный)

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