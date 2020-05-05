Игроки «Ювентуса» вернулись к тренировкам на клубной базе

4 раза переболел?? да у него похоже как у кошек 9 жизней...если верить, что вирус такой прям страшный)
«Ювентус» возобновил подготовку к сезону.
Накануне игроки провели тренировку на клубной базе.
Футболисты были допущены до тренировок только после того, как прошли медицинское обследование на наличие коронавируса.
Пока тренироваться с командой не могут Пауло Дибала и Криштиану Роналду.
Португалец недавно вернулся в Италию, и теперь должен 14 дней провести в карантине.
Аргентинец, четырежды переболевший коронавирусом, должен пройти дополнительное обследование.
- В начале марта Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
- По данным на 6 мая, в Италии подтверждено 213 тысяч заболевших.
- 29315 человек из них умерло.
JTC reopens https://t.co/49lSnL74rCHappy training, guys! pic.twitter.com/WyQdb31KkL— JuventusFC (@juventusfcen) May 5, 2020