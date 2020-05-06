Арустамян: «Дюков и Прядкин будут делать все, чтобы доиграть оставшиеся туры РПЛ»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что руководство российского футбола выступает за возобновление РПЛ. При этом большинство клубов хотят завершить сезон досрочно.

«Большинство клубов и правда выступают за досрочное завершение сезона РПЛ.

Но очень важно разделять точку зрения клубов и РФС. Насколько мне известно, лично Александр Дюков заинтересован в возобновлении чемпионата России и будет делать все, чтобы доиграть оставшиеся туры. Того же мнения, по моим данным, руководство РПЛ в лице Сергея Прядкина.

Дюков до последнего не оставит попыток доиграть сезон до конца. С государственными органами уже ведутся консультации о возвращении с 15 мая легионеров. Так, чтобы те прошли карантин в две недели и потом начали подготовку.

Повторю, большинство клубов все еще за то, чтобы окончательно прервать сезон. Их позиция серьезна, но решение принимает РФС. И позиция Дюкова четкая: надо возобновлять чемпионат», – написал инсайдер в телеграме.