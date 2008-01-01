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    Тимощук: «Как-то Роббен забил, побежал к ван Гаалу праздновать, тот испугался, убежал и заднюю поверхность бедра порвал»

    Экс-полузащитник «Баварии» Анатолий Тимощук рассказал о работе с экс-тренером мюнхенцев Луи ван Гаалом.

    – Уже став тренером, вы говорили, что никогда не будете вести себя, как Луи ван Гал. Неужели по прошествии лет не отпустило?

    – Да давно уже отпустило… Но все равно считаю, что многие вещи были несправедливы. Столько абсурдного происходило!

    Как тренера я ван Гаала оцениваю высоко, но коммуникация с игроками у него была не на высоком уровне. Так уж он устроен.

    Ладно, штаны снял на всем известной установке. Но он ведь и челюсть как-то достал изо рта. Чего-то рассказывает, завелся, та-та-та… И – раз! Неудивительно, что он потом в Англии перед четвертым рефери падал на спину.

    А еще как-то Роббен забил, побежал к нему праздновать, ван Гаал вдруг испугался, стал убегать и заднюю поверхность бедра порвал! Хромать стал… Мы смеялись, конечно, – вспомнил Тимощук.

    • Луи ван Гаал работал в «Баварии» с 2009-го по 2011-й.
    • Вместе с клубом он стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
    • Кроме того, мюнхенцы доходили до финала Лиги чемпионов с голландским специалистом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2969

      Давид59 1 час назад

      Я бы тоже убегать стал от Роббена. Как представлю, несётся такой лось на тебя...

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