Тимощук: «Как-то Роббен забил, побежал к ван Гаалу праздновать, тот испугался, убежал и заднюю поверхность бедра порвал»

Экс-полузащитник «Баварии» Анатолий Тимощук рассказал о работе с экс-тренером мюнхенцев Луи ван Гаалом.

– Уже став тренером, вы говорили, что никогда не будете вести себя, как Луи ван Гал. Неужели по прошествии лет не отпустило?

– Да давно уже отпустило… Но все равно считаю, что многие вещи были несправедливы. Столько абсурдного происходило!

Как тренера я ван Гаала оцениваю высоко, но коммуникация с игроками у него была не на высоком уровне. Так уж он устроен.

Ладно, штаны снял на всем известной установке. Но он ведь и челюсть как-то достал изо рта. Чего-то рассказывает, завелся, та-та-та… И – раз! Неудивительно, что он потом в Англии перед четвертым рефери падал на спину.

А еще как-то Роббен забил, побежал к нему праздновать, ван Гаал вдруг испугался, стал убегать и заднюю поверхность бедра порвал! Хромать стал… Мы смеялись, конечно, – вспомнил Тимощук.