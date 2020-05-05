Фердинанд – о Роналду: «Он продолжает переживать о том, что о нем говорят люди»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд охарактеризовал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Мы понимали, что он безумно талантлив, но у него отличалось мышление. Элитное. Мы подумали: «Вау».
У него были космические амбиции. Он не был доволен тем, что забил на последней минуте против «Фулхэма». Он хотел сделать это в финале Лиги чемпионов или в матче за Португалию на чемпионате мира или Европы. Он постоянно поднимал личную планку. Даже сегодня, когда мы общаемся, он все еще не удовлетворен.
Он достиг высочайшего уровня, но продолжает переживать о том, что о нем говорят люди. Он считает, что не получает признания, которое заслуживает. Но именно это делает Роналду тем, кто он есть, и отличает от нас», – сказал Фердинанд.
- Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009-й.
- Португалец сыграл за английский клуб в 292 матчах, забил 118 голов и сделал 69 голевых передач.
Источник: Record