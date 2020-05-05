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  • Фердинанд – о Роналду: «Он продолжает переживать о том, что о нем говорят люди»

Фердинанд – о Роналду: «Он продолжает переживать о том, что о нем говорят люди»

5 мая 2020, 11:37
4

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд охарактеризовал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мы понимали, что он безумно талантлив, но у него отличалось мышление. Элитное. Мы подумали: «Вау».

У него были космические амбиции. Он не был доволен тем, что забил на последней минуте против «Фулхэма». Он хотел сделать это в финале Лиги чемпионов или в матче за Португалию на чемпионате мира или Европы. Он постоянно поднимал личную планку. Даже сегодня, когда мы общаемся, он все еще не удовлетворен.

Он достиг высочайшего уровня, но продолжает переживать о том, что о нем говорят люди. Он считает, что не получает признания, которое заслуживает. Но именно это делает Роналду тем, кто он есть, и отличает от нас», – сказал Фердинанд.

  • Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009-й.
  • Португалец сыграл за английский клуб в 292 матчах, забил 118 голов и сделал 69 голевых передач.

Источник: Record
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ювентус Фердинанд Рио Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1588676705
Рио космос! Здорово сказал! И Роналду тоже космос! *"""""""
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Maxi_7
1588678733
Криштиану не получает должного признания не потому, что как футболист он не так хорош как Месси ... все мы люди и не для кого не секрет, что мы субъективны в своих оценках и на них огромное влияние имеет личность человека, его поведение...нам очень не нравится когда кто-то превозносит себя выше всех остальных, потому как подсознательно мы понимам, что если бы все вокруг были такими эгоистами общество развалилось бы... скажем, если бы Криштиану был более скромным, уверен по популярности он бы превзошел того же аргентинца...... потому как его стиль игры более зрелищный, динамичный, его голы почти все красавцы... Парадокс же в том, что именно эта жажда доминировать и уничтожать все живое перед собой без разбора и делает его той машиной, которой он является сейчас.... которая не остановится, не начнет рефлексировать, опускать руки, голову когда что-то будет не получаться....... что скорее всего и было бы с ним, если бы он был такой как все.... Лично мое мнение - пока Рон не начал убивать людей в свое погоне за могуществом, следует простить ему его высокомерие и оценивать его в первую очередь как футболиста без личных пристрастий... а когда он опять что-нибудь выдвинет вроде: " Я легенда всех легенд легенда")) отнеситесь к нему снисходительно.)
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Cules2013
1588682929
Ну если он так переживает о чужом мнении, пусть поскромней себя ведёт, поменьше скандалов и интервью, где он регулярно сам себя восхваляет. В игровом плане он и так всё делает лучше некуда.
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zigbert
1588784531
А разве Роналду не получил мирового признания?
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