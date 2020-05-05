Фердинанд – о Роналду: «Он продолжает переживать о том, что о нем говорят люди»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд охарактеризовал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мы понимали, что он безумно талантлив, но у него отличалось мышление. Элитное. Мы подумали: «Вау».

У него были космические амбиции. Он не был доволен тем, что забил на последней минуте против «Фулхэма». Он хотел сделать это в финале Лиги чемпионов или в матче за Португалию на чемпионате мира или Европы. Он постоянно поднимал личную планку. Даже сегодня, когда мы общаемся, он все еще не удовлетворен.

Он достиг высочайшего уровня, но продолжает переживать о том, что о нем говорят люди. Он считает, что не получает признания, которое заслуживает. Но именно это делает Роналду тем, кто он есть, и отличает от нас», – сказал Фердинанд.