Инс: «Невозможно больше наблюдать за цирком Погба. Высокие стандарты и правильное отношение – это не про него»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал полузащитника Поля Погба.

«Поведение Погба разочаровывает. Он никак не может определиться.

Сравните с Бруну Фернандешем, и это сумасшествие. Он пришел и начал моментально приносить пользу, завоевывая лояльность фанатов. Погба никогда не был таким. Его выступления были, как минимум, нестабильными.

Когда ты стоишь столько, то фанаты ждут, что ты постоянно будешь играть великолепно. Особенно в «Манчестер Юнайтед». Их ожидания очень высоки.

Игра, его поведение за пределами поля, его агент... Это все плохо для клуба.

Если Уле-Гуннар Сульшер хочет вести клуб вперед и строить команду, то Погба не подходит для этого. Если вы хотите правильного отношения и менталитета, высоких стандартов, то извините, это не про него.

Вокруг него и его поведения слишком много слухов и отвлекающих факторов. Я считаю, что его время подошло к концу.

Очень жаль, потому что Поль мог стать отличным игроком для клуба. Но сейчас его нельзя назвать отличным футболистом. Он отвлекает, а его поведение вредит команде. Нужно быстро принять решение, потому что невозможно больше наблюдать за цирком Погба. Сейчас он даже не пробьется в состав», – сказал Инс.