Официально: финал Кубка Испании пройдет в следующем сезоне со зрителями

Королевская футбольная федерация Испании утвердила перенос финала Кубка страны.

Сообщается, что матч пройдет в следующем сезоне, когда зрителям разрешат снова посещать игры.

Ранее финалисты турнира «Атлетик» и «Реал Сосьедад» путем совместного заявления подтвердили свое согласие на перенос поединка.

«Президенты «Атлетика» и «Реал Сосьедада», финалистов Кубка Испании-2019/20, провели встречу с президентом Королевской федерации футбола Испании, на которой попросили провести финал Кубка при болельщиках. Дата встречи будет определена тремя сторонами позже», – цитирует заявление клубов Marca.

Таким образом, победитель Кубка Испании не получит путевку в Лигу Европы, поскольку еврокубковые квоты будут распределяться в августе.