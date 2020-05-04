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    Официально: финал Кубка Испании пройдет в следующем сезоне со зрителями

    Королевская футбольная федерация Испании утвердила перенос финала Кубка страны.

    Сообщается, что матч пройдет в следующем сезоне, когда зрителям разрешат снова посещать игры.

    Ранее финалисты турнира «Атлетик» и «Реал Сосьедад» путем совместного заявления подтвердили свое согласие на перенос поединка.

    «Президенты «Атлетика» и «Реал Сосьедада», финалистов Кубка Испании-2019/20, провели встречу с президентом Королевской федерации футбола Испании, на которой попросили провести финал Кубка при болельщиках. Дата встречи будет определена тремя сторонами позже», – цитирует заявление клубов Marca.

    Таким образом, победитель Кубка Испании не получит путевку в Лигу Европы, поскольку еврокубковые квоты будут распределяться в августе.

    Источник: Сайт Королевской футбольной федерации Испании

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