Алиев: «За одну ночь проиграл в казино 100 тысяч»

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о самом крупном проигрыше в казино. После него спортсмен не спал несколько суток.

«За раз проиграл в казино 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Как раз заработал хорошие деньги за чемпионство, премии у меня были. На что-то я тогда откладывал. Зашeл в казино, и что-то пошло не так, хотя я не пил ничего. Потом вышел и помню, что за ночь проиграл соточку. Это был отпуск, я где-то гулял и зашeл в казино.

Зашeл в семь часов вечера, а вышел в 12 часов дня. Конечно, я расстроился. Потом не спал четверо суток», – сказал Алиев на ютуб-канале «Кент».