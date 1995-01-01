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    Алиев: «За одну ночь проиграл в казино 100 тысяч»

    Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о самом крупном проигрыше в казино. После него спортсмен не спал несколько суток.

    «За раз проиграл в казино 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Как раз заработал хорошие деньги за чемпионство, премии у меня были. На что-то я тогда откладывал. Зашeл в казино, и что-то пошло не так, хотя я не пил ничего. Потом вышел и помню, что за ночь проиграл соточку. Это был отпуск, я где-то гулял и зашeл в казино.

    Зашeл в семь часов вечера, а вышел в 12 часов дня. Конечно, я расстроился. Потом не спал четверо суток», – сказал Алиев на ютуб-канале «Кент».

    • Больше всего матчей по ходу карьеры Алиев провел за киевское «Динамо».
    • Сезон 2010 года украинец провел в «Локомотиве».
    • С 2008 по 2012 год Алиев выступал за сборную.

    Источник: Бомбардир.ру

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