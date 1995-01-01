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    Президент «Лиона» Оляс предложил доиграть Лигу 1 в формате плей-офф в июле или августе

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс предложил формат возобновления чемпионата Франции.

    «Стало понятно, что вариант с возобновлением тренировок 11 мая, чтобы начать играть 15 июня и закончить 3 августа, невозможен. Этот сценарий был отвергнут премьер-министром. Теперь я слышу, что все считают, что сезон закончился. Жаль, если так.

    УЕФА в своем заявлении призывает лиги доиграть соревнования до конца, хотя, возможно, нам пришлось бы сыграть в сокращенном формате, но закончить в августе.

    Я вижу альтернативный вариант: закончить чемпионат серией плей-офф для верхней и нижней частей таблиц. Возможно, он пройдет в июле или августе без болельщиков. Нет смысла торопиться. Что-то мне подсказывает, что, может быть, в предложенных правилах есть еще место для завершения чемпионата», – заявил Оляс.

    • «Лион» идет на седьмом месте в текущей таблице.
    • Вчера министр спорта Франции Эдуард Филипп сообщил о досрочном завершении Лиги 1 и всех крупных спортивных соревнований в стране.
    • Во Франции – 165 842 случаев заражения коронавирусом.

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 07:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2834

      Давид59 1 час назад

      В случае Play off у Лиона будут шансы стать чемпионом. Хитрюга однако!!!

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