Президент «Лиона» Оляс предложил доиграть Лигу 1 в формате плей-офф в июле или августе

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс предложил формат возобновления чемпионата Франции.

«Стало понятно, что вариант с возобновлением тренировок 11 мая, чтобы начать играть 15 июня и закончить 3 августа, невозможен. Этот сценарий был отвергнут премьер-министром. Теперь я слышу, что все считают, что сезон закончился. Жаль, если так.

УЕФА в своем заявлении призывает лиги доиграть соревнования до конца, хотя, возможно, нам пришлось бы сыграть в сокращенном формате, но закончить в августе.

Я вижу альтернативный вариант: закончить чемпионат серией плей-офф для верхней и нижней частей таблиц. Возможно, он пройдет в июле или августе без болельщиков. Нет смысла торопиться. Что-то мне подсказывает, что, может быть, в предложенных правилах есть еще место для завершения чемпионата», – заявил Оляс.